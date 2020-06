Auxerre : 300 manifestants devant l'hôpital pour demander plus de moyens et d'effectifs

C'est la première mobilisation du personnel hospitalier depuis le début de la crise du coronavirus : environ 300 personnes se sont rassemblées devant l'hôpital d'Auxerre ce mardi après-midi pour demander des revalorisations de salaires, plus de moyens et de lits pour les patients.

Peur du "retour à l'anormal"

"La crise du coronavirus, ça a été la goutte d'eau de trop, lance une infirmière en service Covid, qui préfère rester anonyme. On s'est sentis démunis et pas écoutés. Le gros cap est passé mais on manque toujours de personnel. On a entendu plein de promesses sur les heures sup et la prime pour les soignants, mais on a rien vu pour l'instant !".

"Il faut beaucoup plus de lits, on a des patients qui dorment dans des couloirs car les chambres doubles n'accueillent plus qu'une personne avec le coronavirus, ajoute son collègue. _On veut aussi une revalorisation de salaires_, les carrières n'ont pas été réévaluées depuis des décennies ! On doit se battre pour que nos heures supplémentaires soient payées", déplore-t-il. Les discussions en cours dans le cadre du Ségur de la santé lancé par le gouvernement ne le rassurent pas : "quand on voit que des syndicats claquent la porte car il n'y a aucune marge de négociation, on commence à s'inquiéter. On a l'impression d'être leurrés et de n'être jamais entendus".

Certaines professions s'indignent également d'être exclues des mesures prévues par le gouvernement. C'est le cas notamment des laborantins, qui effectuent depuis maintenant trois mois les tests de dépistage du Covid chez les patients. "On n'est pas du tout pris en compte, on n'est pas considéré comme des soignants, lance Marie qui travaille au laboratoire du CH d'Auxerre. Le problème, _ce n'est pas que la crise sanitaire : les moyens n'étaient là ni avant, ni pendant_".

Miser sur le soutien populaire

Dans la foule, quelques habitants sont venus soutenir le personnel hospitalier. "On se sent accueillis et soutenus par la population, lance Laïla, infirmière à l'hôpital de Tonnerre. Applaudir c'est bien, mais soutenir, c'est mieux". Hélène, ancienne aide à domicile, est venue naturellement par solidarité avec les soignants : "ça signifie ne pas simplement applaudir à sa fenêtre puis oublier. _Ils ont sacrifié leurs vies pour nous_, et on est vivants grâce à eux".

"Nos soignants ne sont pas reconnus, lance Claire, enseignante syndiquée chez Force Ouvrière. S'en tirer avec des applaudissements vaguement patriotiques et retourner dans un système où on élimine les services publics, où ils souffrent de ne pas pouvoir faire leur boulot correctement, ce serait scandaleux". "La prise de conscience chez les gens est venue quand les moyens ont manqué, lance Reynald Millot, secrétaire départemental de Force Ouvrière. C'est pour ça qu'il faut _continuer la mobilisation_".