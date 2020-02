Auxerre : cap, ou pas cap , de passer une journée sans son téléphone portable ?

Auxerre, France

En moins de 30 ans le portable est devenu indispensable à nos vies. Aujourd'hui 75% des français en possèdent un et l'utilisent dans leur quotidien. SMS, appels, réseaux sociaux ou même paiement on peut tout faire avec, ou presque, alors difficile de s'en passer même une journée.

9 adolescents sur 10 ont un smartphone

C'est simple résume Clara le téléphone " C'est ma vie ! ". Comme elle, 38% des étudiants jugent ne pas pouvoir s'en passer. "J'en ai besoin tout le temps, je vais sur snapchat, instagram, facebook " explique-t-elle.Les applications représentent à elles seules les trois quarts du temps passé sur un mobile, c'est avec elle que les ados se lèvent et se couchent. D'ailleurs, il est à peine midi., l'heure de la pause pour les élèves du lycée Jacques Amyot comme Elise. La jeunne fille a déjà passé 2 heures sur son téléphone depuis le début de la journée. Comme elle 9 adolescents sur 10 ont un smartphone.

Un deuxième cerveau

Mais le téléphone c'est bien plus que des appels, des sms et des applications. C'est simple assure Clémence, son portable c'est "un deuxième cerveau" . C'est vrai que la lycéenne passe la plupart du temps sur les réseaux sociaux, mais elles l'utilisent aussi "pour _faire des recherches, trouver des informations__". Alors, d'accord pour s'en passer une petite journée, mais à conditions de trouver de quoi s'occuper. Sa copine, Loréna a elle une astuce " Je m'en suis déjà passé une journée, et même une semaine ! J'étais en randonnée. C'était facile parce que je ne pensais pas à ça ! "._

Dès qu'il y a un écran elle est totalement hypnotisée ! ( Adrien, papa d'une petite fille de 13 mois )

Chez les personnes issues de générations plus âgées, la question ne se pose presque pas. Ils ont grandi sans téléphone et parviennent facilement à se donner des limites. En revanche ils s'inquiètent pour la suite et notamment les plus jeunes. Adrien doit garder son portable allumé pour son travail, mais dès qu'il est à la maison il le met hors de portée de sa fille " Dès qu'il y a un écran elle est totalement hypnotisée ! Si ça a cet effet là sur des jeunes de 13 mois, ça doit en avoir un sur nous, pas négligeable" confie le jeune papa.

En effet, outre l'effet addictif, la surutilisation du portable entraîne souvent des maux de tête, des problème de concentration, de vue et même de cervicales !