EN IMAGES - la mythique tour de l'horloge d'Auxerre se prépare à une grande rénovation

C'est plus de 500 ans de patrimoine historique qui sont au cœur d'une opération de restauration qui va s'étaler sur les 2 prochaines années. La tour de l'horloge, édifice phare du centre-ville d'Auxerre, va subir une sérieuse cure de jouvence. Dépose de l'habillage en plomb, rénovation des cloches et de la charpente ou dorure des cadrans... Le chantier est énorme. Il s'annonce long et son coût est estimé à 2,6 millions d'euros.

Pour le moment, une entreprise de la Marne est train de monter les échafaudages. _"_Les échafaudages vont complètement encercler l'édifice avant le début des travaux de restauration : la dépose des couvertures en plomb et en ardoise, à la mi-septembre", explique Nicolas Ceschin, le conducteur d'opérations à la mairie d'Auxerre.

Les cloches aussi seront démontées © Radio France - Lucas Archassal

Une mise à nu de l'édifice

Il faut dire que le bâtiment avait bien besoin d'un coup de neuf. "Les problèmes rencontrés sur cet édifice sont des problèmes de charpente. On a bois qui sont altérés, détériorés. L'humidité est rentrée à l'intérieur et l'édifice a perdu sa résistance face aux intempéries. On sait qu'elle tient mais pour combien de temps ? Donc pour réparer, pour accéder à ces éléments. Il faut enlever toutes les couvertures. La mettre à nu", poursuit Nicolas Ceschin.

Des traces d'un passé très ancien

De premières inspections à l'intérieur de la tour principale ou au niveau des cloches ont déjà été réalisées et ont permis de réaliser d'étonnantes découvertes : "Des graffitis ont été posés sur les plombs par les différentes personnes qui sont monté sur l'édifice. Donc on a des graffitis de soldats américains, allemands. On a des traces de l'horloger, monsieur Hubert, qui est monté le 6 juin 1907. Le but est de conserver ces traces du passé, pour les mettre en valeur et les rendre accessibles au public. On a aussi découvert des écritures en hébreu et des petites sculptures qui vont être étudiées par le centre d'études médiévales, qui va nous faire l'interprétation de tout cela", conclut Nicolas Ceschin.

Les premières inspections ont permis de découvrir des traces du passé. © Radio France - Lucas Archassal

La Direction régionale des affaires culturelles, la région, la mairie et d'autres mécènes financeront une large partie de ce chantier.