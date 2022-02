Auxerre : Des étudiants infirmiers proposent des tests antigéniques à domicile ou en entreprise

Il est désormais possible de faire des tests antigéniques chez soi pour les habitants d'Auxerre et de ses alentours. La pharmacie Saint-Siméon propose d'envoyer des testeurs chez des particuliers dans un rayon de 5 kilomètres autour de la ville, pour peu qu'ils soient plusieurs à avoir besoin d'un dépistage au Covid-19. Ils peuvent également se rendre dans des entreprises, des clubs de sport ou des groupes scolaires. Tous sont étudiants infirmiers en deuxième ou troisième année au Centre hospitalier d'Auxerre.

La prise de rendez-vous est simple : elle se fait par téléphone ou par mail. Comme pour les tests réalisés en pharmacie, les résultats sont rapides : les personnes dépistées reçoivent un message dans les trente minutes qui suivent.

L'initiative vient de Yasin Taamallah et de Maroa Nabil, tous les deux étudiants en troisième année et responsables de l'équipe de testeurs. Ce sont eux qui sont allés au culot, proposer leurs services à des pharmacies, début janvier. Ils ont commencé à réaliser des tests dans les officines de Sainte-Geneviève puis de Saint-Siméon avec leurs camarades puis leur est venue l'idée de proposer de se déplacer. Un projet tout de suite validé par Jean-Paul Furon, le gérant de la pharmacie Saint-Siméon. "C'est tout bonus pour la santé publique, explique-t-il. Quand les gens viennent se faire dépister chez nous, même s'ils attendent dehors, les queues se mélangent. Il y a les positifs et les négatifs ensembles, ils se déplacent. Avec cette initiative, on évite les déplacements"

D'autant plus que selon lui, il y a plus de gens positifs que le montrent les chiffres car contrairement à lors de la première vague, la tendance n'est plus au test systématique en cas de doute : "Ça va permettre de faire plus de tests. Aller au domicile des gens ou en entreprise, ça permet d'évincer les positifs".

Une initiative très enrichissante pour les testeurs

De manière générale, pouvoir réaliser des tests antigéniques est extrêmement bénéfique pour les étudiants infirmiers, comme l'explique Yasin : "C'est un travail qui responsabilise beaucoup. Pour Maroa et moi, en tant que responsables d'équipe mais aussi pour les testeurs. Ils n'ont personne derrière eux, ce sont eux les professionnels de santé. Dans notre cursus, je pense que c'est très important d'avoir si tôt cette responsabilisation et je pense que ça va se ressentir dans nos stages par la suite."

Il espère surtout que cette possibilité offerte aux étudiants de réaliser des tests antigéniques est une porte qui mènera vers l'autorisation d'exercer des soins infirmiers simples, en autonomie. Et de se rémunérer pendant leurs études tout en effectuant des tâches liées à leur cursus. "On a bien vu pendant nos trois années d'études qu'il y a des étudiants qui travaillent en fast-food, d'autres au supermarché, d'autres encore en ehpad, regrette-t-il. Pouvoir exercer dans son domaine en se rémunérant correctement, ça aiderait beaucoup de monde, surtout vu le contexte économique actuel."

Pour faire appel aux testeurs de la pharmacie Saint-Siméon, il est possible de les contacter au 07 81 91 63 37 ou par mail via l'adresse test.auxerre@gmail.com .