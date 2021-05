Auxerre : deux journées de prévention contre le tabagisme au collège Denfert-Rochereau

Ce lundi 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. Pour la première fois depuis 3 ans, le nombre de fumeurs est à la hausse en France, selon Santé Publique France. En 2020, plus de trois adultes sur dix déclarent fumer, au moins occasionnellement. Cela représente 31,8 % des Français. Et un quart des adultes, soit 25,5 % des Français fument au quotidien.

En 2020, ces fumeurs sont moins nombreux à avoir tenté d'arrêter. Seulement 29,9 % ont essayé d'arrêter la cigarette, contre 33,4 % de tentatives d'arrêt en 2019. D'après l'association Tab'agir, le mieux c'est encore de ne pas commencer la cigarette. L'association mène différentes actions en Bourgogne-Franche-Comté pour aider les fumeurs à décrocher de la cigarette.

Dans la cours du collège, un parcours sportif était mis en place pour sensibiliser aux effets du tabac sur la santé. © Radio France - Alia Doukali

Parmi les activités organisées par le Club Santé et l'association Tab'agir : des images autour du tabac à classer par thème. © Radio France - Alia Doukali

Elle est aussi à l'initiative de projets dans les établissements scolaire de la région. Objectif : faire de la prévention contre le tabagisme dès le plus jeune âge.

Au collège Denfert Rochereau à Auxerre, l'association Tab'agir à animé des ateliers avec le Club Santé de l'établissement. Deux jours visant à sensibiliser et prévenir sur les méfaits du tabac. Des mots croisés, un parcours sportif ou encore des quiz qui ont permis aux collégiens d'évoquer le tabac de façon ludique et pédagogique. "On a fait plein d'activités, j'ai trouvé ça bien", raconte Titien, élève en classe de 6ème. "J'ai appris des choses que je ne savais pas sur le tabac. Par exemple, je pensais que ça détendait, mais en faite c'est le contraire. Ça ne me donne pas du tout envie de fumer", poursuit-il. À 11 ans, Maelyse aussi a retenue la leçon : "J'ai appris qu'il ne faut pas fumer, parce que c'est pas bon pour la santé, après on peut avoir un cancer et on peut mourir".

D'après Roland Barthelemy, professeur de sport et référent du Club Santé, "dès la 6ème ils peuvent être incités à fumer par des plus âgés. L'idée, c'est de planter une petite graine, pour les amener à mieux réfléchir le jour où ils auront une cigarette dans les mains".