Auxerre : on effraie bien les corbeaux

Auxerre, France

Depuis le début de la semaine, les agents sur service « santé – hygiène » de la mairie d’Auxerre mènent une opération d’effarouchement des corbeaux dans le parc de la Turbine et dans le quartier Saint-Siméon. Cette campagne consiste à effrayer les oiseaux avec des détonations répétées.

Leur principal défaut en ville : ils sont trop bruyants

"La première raison de cette action, ce sont les plaintes des riverains concernés par des nuisances essentiellement sonores", explique Arnaud Brun, responsable de la politique "animal en ville" à la mairie d'Auxerre. "C’est vrai que dans les secteurs d’habitat dense, ça résonne et ça fait beaucoup de bruit".

Il faut dire qu'ils sont parfois plusieurs dizaines d'oiseaux sur le même arbre, ça peut donc rapidement faire un peu de boucan. Cela génère aussi des déjections, ce qui pose toujours problème en ville.

A la campagne, ce sont les cultures de printemps qui souffrent, car les corbeaux sont friands des graines de tournesol, de maïs et de pois et ont donc la méchante habitude de détruire les champs au printemps. Chaque année, dans le secteur de Saint-Florentin par exemple, la chambre d'agriculture et la fédération des chasseurs de l'Yonne organisent des opérations d'effarouchement pour protéger les cultures.

Des balles à blanc pour leur faire peur

Cinq personnes sont mobilisées : une première équipe intervient le matin, entre 6h30 et 8h. Une seconde équipe s'occupe des tirs d’effarouchement à la tombée de la nuit, entre 18h et 19h.

Pour que ce soit efficace, il faut faire plusieurs tirs par jour. "Il faut le faire tôt le matin et à la tombée de la nuit car c’est à ces deux moments que les corbeaux sont à côté de leur nid : le matin avant de partir dans les champs pour se nourrir. Et le soir au retour", poursuit Arnaud Brun, qui précise qu’il n’est en aucun cas question de tuer les corbeaux : "On est vraiment du côté de la cause animale. On ne tue pas les oiseaux. On est là simplement pour les effrayer, leur créer un stress. Pour les inciter à nicher ailleurs, dans des endroits où ça pose moins de problèmes".

Il existe une autre méthode qui n'est pas utilisée à Auxerre en raison de son coût : l’effarouchement par la fauconnerie, avec des rapaces entraînés par un Maître Fauconnier. Là aussi, pour que ça fonctionne, il faut que plusieurs rapaces passent plusieurs fois.

"Dans un contexte urbain, on a des résultats positifs, mais il faut bien choisir la période pour faire l’effarouchement. C’est-à-dire intervenir en début d’année, avant qu’ils ne commencent à établir leur nid", précise Arnaud Brun, agent de la ville d’Auxerre chargé de ces opérations

Le corbeau : un animal très intelligent

L’effarouchement, ça marche, donc mais il faut être rusé parce que les corbeaux sont très intelligents. Ils repèrent rapidement les épouvantails, par exemple, et sont capables, au bout d'un certain temps, de reconnaître un tir d'effarouchement d'un réel danger. Arnaud Brun peut en témoigner : "Quand on est en intervention, on porte des chasubles et on a été obligé de les inverser : un coup on mettait des chasubles jaunes, la fois suivante des chasubles oranges. Et on a même été obligé de venir par des chemins différents avec des voitures différentes, car les corbeaux s’étaient habitués à la voiture et aux couleurs des chasubles ! Ça montre bien qu’ils sont très intelligents", conclut le spécialiste.

On considère que les corbeaux ont l'intelligence d'un enfant de 2 à 5 ans et certains scientifiques n’hésitent plus à les comparer aux grands singes. Une étude menée par des universitaires suédois a montré que les corbeaux savent anticiper et préparer une action et même apprendre à se servir d'outils.

Cette intelligence est sans doute une des raisons pour lesquelles ce grand oiseau noir fascine tant. Autant qu'il nous effraie, d'ailleurs.

Dans certaines cultures, les corbeaux sont l’incarnation du Diable, un oiseau de mauvais augure, alors que les amérindiens, au contraire, le vénère comme « l'oiseau créateur », protecteur des humains.