Auxerre : environ 150 personnes ce mercredi pour réclamer l'accueil de réfugiés afghans

Environ 150 personnes se sont réunies mercredi 25 août vers 18 heures place Charles Surugue à Auxerre en solidarité avec le peuple afghan. Vingt-et-une organisations syndicales, associatives et politiques ont soutenu cette manifestation afin de réclamer un accueil plus important de réfugiés afghans fuyant la prise de pouvoir des Talibans il y a dix jours.

Parmi tous ces manifestants, une vingtaine d'Afghans, réfugiés dans l'Yonne ces dernières années.

"Afghan Lives Matter", "Stop killing Afghans like chickens", "Freedom in Afghanistan" : de nombreux slogans et pancartes ont marqué la manifestation de 150 personnes mercredi 25 août à Auxerre pour réclamer l'accueil de réfugiés en France. © Radio France - Lucas Archassal

Pour Ebrahim, réfugié afghan depuis 2016, impossible pour le moment de faire venir sa famille

Ebrahim est arrivé en France en 2016 de l'Afghanistan. Il est maintenant réfugié, selon l'Ofpra, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et travaille à Sens. Depuis la prise de pouvoir des Talibans, forcément Ebrahim est inquiet pour sa famille coincée dans son pays. Parfois sans nouvelle d'elle, il a constitué un dossier auprès de l'Ofpra pour une réunification familiale. Sans réponse pour le moment.

"J'ai trop envie qu'ils soient à côté de moi... Je suis en état de choc, très inquiet pour eux. Eux sont en danger, et moi je suis là et ne peux rien faire", nous confie-t-il. Ebrahim regrette que la France protège en majorité les Afghans qui ont travaillé avec des Français, "alors que si des Afghans ont envie de quitter le pays, il faut qu'on leur donne la chance de pouvoir le faire. Ces gens sont pauvres et eux aussi ont des problèmes".

"Il faut distinguer Afghans et terroristes" - Camille, membre du collectif sénonais de soutien aux migrants

En France, la semaine dernière, de nombreux élus municipaux ont partagé leur volonté d'accueillir des migrants afghans qui fuient les Talibans dans leur pays. Le maire de Nice Christian Estrosi, lui, ne se sent pas prêt à les accueillir "[sa] ville ayant déjà été victime du terrorisme". Un amalgame que réfute Camille Paillot, membre du collectif sénonais de soutien aux migrants : "C'est un argument que l'on balaye d'un revers de main."

Elle réclame elle aussi l'accueil plus important de réfugiés afghans en France, "plus que les 2 200 personnes de Kaboul qui ont rejoint le territoire français à la date d'hier [qui ne sont pas tous des réfugiés afghans, NDLR]" et loue la réussite de l'intégration déjà opérée d'Afghans dans l'Yonne. Des dizaines possèdent le statut de réfugiés et travaillent dans le département "sans que cela ne pose problème avec personne".