Auxerre et Sens participent à la semaine olympique et paralympique qui débute ce lundi jusqu'à samedi. Plusieurs centaines d'élèves sont concernés par cette semaine spéciale autour d'initiations, d'ateliers et de conférences, à deux ans des JO de Paris.

Auxerre et Sens participent à la semaine olympique et paralympique

Les élèves sensibilisés cette semaine au sport et handisport

Thomas Pesquet parraine cette 6eme édition. Une semaine pour lutter contre la sédentarité des enfants, source de maladies cardiovasculaires, cancers et diabète. En 40 ans, les jeunes ont perdu un quart de leurs capacités physiques, 18% des 7-9 ans souffrent de surpoids. Patrice Hennequin, le président du Comité Départemental Olympique et Sportif défend les valeurs du sport en terme de citoyenneté et de santé.

France Bleu Auxerre : En quoi c'est important de faire découvrir les valeurs du sport ?

Patrice Hennequin : La découverte de l'activité physique permet le développement des jeunes et leur permet aussi de comprendre qu'il faut rester actif tout au long de la vie. On parle toujours de la santé physique mais il faut parler aussi du mental, du lien social, l'échange avec l'autre. Cela permet de lutter contre la dépression et cela améliore le sommeil. Le sport améliore aussi la confiance en soi.

On parle de sport et de handisport cette semaine ...

Oui d'autant plus que dans l'Yonne nous sommes bien représentés avec un comité handisport et un comité de sport adapté. Cette semaine va nous permettre de faire découvrir aux jeunes le monde du handicap comme avec le handball club auxerrois et le handball fauteuil.

Cette semaine est aussi un prélude aux JO de Paris, on en est où avec l'Yonne terre de jeux en 2024 ?

Cela avance même si nous avons pris du retard avec le report d'un an des JO. La machine avance bien, et dans le premier semestre, nous aurons des annonces à faire sur les actions que nous mènerons.

Toutes les informations sur cette semaine et la pratique du sport dans l'Yonne sont recensées au Comité Départemental Olympique et Sportif : 03-86-52-12-44