À Auxerre, le « runner rose » continue de courir contre le cancer

Il s'est lancé après avoir participé à la course organisée par Odyssea, en faveur de la lutte contre le cancer du sein, en octobre 2016 : Frédéric Itturalde court depuis régulièrement dans le centre d'Auxerre, pour sensibiliser, et récolter des fonds.

Il y a un an, Frédéric ne courait pas. Et puis il a découvert le monde du running, un monde "où la solidarité est très présente. La performance passe au second plan". Cette solidarité dans le monde de la course, il l'a transposé avec son nouveau combat : agir, à son échelle, pour lutter contre le cancer.

L'homme en rose

Il parcourt le centre-ville d'Auxerre et les quais de l'Yonne depuis la course Odyssea organisée chaque année à l'occasion d'Octobre rose à Auxerre. Vêtu du t-shirt de la course, il court plusieurs fois par semaine, et informe les gens sur son projet : 1000 euros récoltés pour 1000 kilomètres courus. Mais sans jamais être invasif : "je ne demande pas, j'ai horreur de ça. Je donne l'info, et les gens donnent s'ils le souhaitent". Frédéric a monté une cagnotte sur internet à laquelle chacun peut participer.

Mais il l'avoue lui-même, ça ne marche pas aussi bien qu'espéré : "à part la famille et des amis proches, je n'ai pas reçu de dons d'inconnus, regrette-t-il. En même temps, on est tellement sollicités partout financièrement par plein de bonnes causes... c'est difficile".

Il poursuit son combat

Mais pas question pour l'enseignant au collège Bienvenüe-Martin de s'arrêter en si bon chemin. Il a pour l'instant récolté un peu plus de 500€, et couru près de 800 kilomètres sur les 1000 qui étaient son objectif. Il est plus que motivé :"On est tous un jour ou l'autre touché par une cause. Moi j'ai trouvé la mienne, et ma façon d'apporter ma pierre à l'édifice : courir !", sourie-t-il.

Mieux encore, même si les dons ne tombent pas à foison, il observe depuis quelques jours un phénomène plutôt inattendu : "les gens commencent à me connaitre. On me fait des petits signes, on m'encourage quand on me voit passer. C'est très important pour moi, ça me porte".

Frédéric Itturalde : "Je cours après la solidarité" Copier

Opérations de communication

Pour récolter plus d'argent, qui était son objectif premier, avant la prochaine édition d'Odyssea en octobre 2017, Frédéric multiplie les projets. "Je vais faire des photos avec les pompiers pour faire parler du projet. Je participe également à la course Ekiden d'Auxerre avec un ami, on va courir en rose pour essayer de sensibiliser", explique le coureur plein de ressources.

Et c'est aussi au gré des rencontres qu'il fait dans le monde de la course à pied que des projets peuvent se monter. Comme ce jour là, où une armée de t-shirts rose l'attend sur le parking de la piscine d'Auxerre. C'est le groupe de course de Yohann : "J'ai rencontré Frédéric sur une course, et je lui avais dit qu'il faudrait qu'avec mon groupe de coureurs que j'entraine tous les jeudis soir, on aille courir avec lui, tous en rose !", se réjouit le coach. Chaque participant paye sa séance trois euros pour venir courir avec Yohann : ce soir là, un euro par participant était reversé à la cagnotte de Frédéric.

Tout le groupe de course de Yohann a chaussé le t-shirt rose pour soutenir Frédéric © Radio France - Kevin Dufrêche

Une trentaine de t-shirts rose pour aller courir avec lui, Frédéric est visiblement ému : "ça fait chaud au cœur ! D'habitude je cours tout seul, alors là, c'est vraiment super !". L'initiative a séduit les habitués du groupe de course, comme Karine : "ça permet de faire venir les copines qui veulent se mettre à la course, et puis il y a la bonne cause au bout alors c'est super !". Ou encore Martine : "je ne viens jamais d'habitude, mais là je suis venu spécialement pour ça", explique-t-elle.