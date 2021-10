Auxerre : il vend des chrysanthèmes à la même période au même endroit depuis dix ans

C'est bientôt la Toussaint et qui dit Toussaint, dit saison des chrysanthèmes. A Auxerre, Christian, retraité de 67 ans s'installe tous les jours, deux semaines avant la Toussaint, à coté du cimetière Dunand. Et c'est comme ça depuis 10 ans, depuis qu'il a créé son auto entreprise.

La Toussaint approche à grands pas, et forcément, c'est la saison des chrysanthèmes, ces fleurs qui viennent orner les tombes des défunts.

A Auxerre, Christian un retraité de 67 ans s'installe chaque année, deux semaines à côté du cimetière Dunand, depuis 10 ans. Il arrive le matin à 9 heures et repart le soir à 18 heures. "Ca occupe bien, on est à la fraîche pour le déjeuner" plaisante-t-il.

Je les cultive bien

Christian achète ses chrysanthèmes à un horticulteur, et en cultive également. "Je les réussis bien, et j'aime ça. Je suis à la retraite et ça m'occupe" rit-il.

Des revenus qui font du bien

Christian l'admet, les revenus qu'il tire de ces ventes l'aident bien. "C'est un complément. Je suis comme tout le monde, les retraites ne bougent pas. Moi je veux avoir plus. Avec l'électricité, le gaz et l'essence qui augmentent, forcément cette rentrée d'argent supplémentaire fait du bien" confie-t-il.

Et avec els impôts fonciers qui arrivent. "Les bonnes années j'empoche 4 000 euros de mes ventes. Et tous les gens qui m'achètent des fleurs, je leur offre en retour une petite fleur, une pensée" conclut-il.