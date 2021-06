Auxerre : la dernière journée du Catalpa Festival annulée en raison du risque d'orages

Après l'épidémie de coronavirus l'an passé, c'est la météo qui vient cette fois jouer les troubles fêtes pour le Catalpa Festival. La dernière journée du festival programmée ce dimanche 27 juin est annulée. En cause, l'alerte lancée par Météo France ce matin. Nous sommes en effet placé en vigilance jaune pour des risques d'orages cet après-midi. Dès 22 heures, et comme 18 autres départements, Météo France nous place en alerte orange aux orages. Nous sommes aussi concernés dès 22 heures, comme six autres départements, par une vigilance orange aux risques de pluie-inondations.

" Nous ne souhaitons pas exposer le public, les artistes et les salariés à des conditions potentiellement dangereuses "- L'équipe du Festival Catalpa

Les organisateurs du Catalpa Festival ont annoncé cette mauvaise nouvelle sur leur page Facebook peu après midi : la dernière journée du festival de musique gratuit d'Auxerre est annulée. Ils n'étaient pas question de faire prendre le moindre risque aux artistes, comme au public et aux salariés mobilisés sur les différents concerts en plein-air.

La décision a été prise en concertation avec les services de la Préfecture de l'Yonne mais également la municipalité d'Auxerre. Même si l'alerte orange ne démarre qu'à 22 heures, reste que de premiers orages sont attendus cet après-midi avec potentiellement des rafales de vent et de la grêle." Les orages avec vents violents peuvent être localisés et épargnés Auxerre mais le risque n'est pas négligeable et nous ne souhaitons pas exposer le public, les artistes et les salariés à des conditions potentiellement dangereuses." expliquent les organisateurs.

Les trois derniers concerts annulés

Cette annulation concerne trois évènements :

La sieste électronique (PLS) programmée à 14h au jardin de l'Espacio Piscina

Le concert jeune « Y'a un canard dans l'public » de Ouistitibaba prévu à 17h au parc Paul Bert

Les concerts programmés des artistes Maya Kamaty et João Selva prévus à l’Abbaye St Germain

Il n'était pas possible de déplacer l'ensemble du matériel en temps et en heure à la salle du Silex qui, de plus, a une jauge plus petite au niveau des conditions sanitaire sexpliquent l'équipe du Catalpa Festival.

Rendez-vous les 24, 25 et 26 juin 2022 au parc de l'Arbre Sec

Une fin pluvieuse, et un peu triste, il faut le reconnaître pour le Catalpa Festival qui avait déjà été touché de plein fouet l'an passé par la crise sanitaire. Mais les organisateurs donnent d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine pour fêter les 10 ans de ce festival de musique gratuit. L'édition 2022 aura lieu les 24, 25 et 26 juin 202 au Parc de l'Arbre sec.