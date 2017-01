Auxerre : la Pause du Pont, un café en toute solidarité

A Auxerre, un café solidaire tenu par le Secours Catholique propose depuis plus de 5 ans un lieu d'échanges et de convivialité ouvert à tous. La "Pause du Pont" permet de recréer du lien social autour d'une consommation.

Comme n 'importe quel cliente, Catherine déguste son café, assise a sa table. "J'aime bien l'ambiance, communiquer avec les personnes qui viennent là. On peut parler de tout. De la vie, de l'actualité". Deux bénévoles au moins sont présents, chaque après-midi, pour accompagner ces échanges avec ceux qui ont poussé la porte. "On invite ceux qui sont là à comprendre qu'il y a une société dehors. Et on invite ceux qui de dehors à comprendre qu'on est tous dans la même société", explique Françoise, qui propose son aide depuis le début.

En 5 ans, 300 personnes différentes sont venues à la Pause du Pont

Depuis 5 ans, plus de 300 personnes différentes sont venues au moins une fois à la Pause du Pont. D'autres fréquentent le café solidaire depuis ses débuts. C'est le cas de Bernard. Cet ancien ouvrier auxerrois aujourd'hui à la retraite a trouvé ici une façon de rompre sa solitude : "A part aller au boulanger chercher une baguette de pain... il y a des jours où on ne dirait pas une parole".

Des préjugés qui ont la vie dure

Jean-Claude fait aussi partie des habitués. Il aimerait que des personnes nouvelles poussent la porte de la Pause du Pont, mais les préjugés ont la vie dure, dit-il, même auprès de ses proches."Quand je leur parle de la Pause, ils ont l'impression de dire : "c'est le truc pour les pauvres". Vous savez, la mentalité des gens... Alors que moi, je ne suis pas riche, mais je ne suis pas pauvre non plus !

Animation crêpes, lectures et exposition

Alors pour faire connaitre le lieu, Marie, qui effectue son service civique à la Pause du Pont, travaille sur des idées d'animations : "il peut y avoir autant de l'animation crêpes, qui attire du monde, que l'intervention d'un réalisateur, qui parle de son métier. Il y a aussi le projet d'exposition sur la mondialisation". Mais auparavant, dès ce vendredi (15h), une lecture d'un livre d'Alain Rey est programmée, suivie d'une discussion est programmée. Lecture ouverte à tous, comme il se doit.

La Pause du Pont, 70 rue du pont à Auxerre, est ouverte du lundi au vendredi, de 14h30 à 18 heures.