Auxerre : la reprise des cultes sonne comme un soulagement pour les catholiques auxerrois

Depuis ce samedi, la messe est dite ! Les offices religieux sont de nouveau autorisés avec la première phase du déconfinement. Le moment était très attendu par les croyants, notamment chez les chrétiens avec le début de l'avent. Pour permettre au maximum de personnes d'assister à la messe tout en respectant la jauge fixée à trente personnes, pas moins de seize messes ont eu lieu ce dimanche matin dans le centre-ville d'Auxerre !

Communier en communauté

A l'office de 11h15 à la cathédrale Saint-Etienne d'Auxerre la jauge est scrupuleusement respectée. Chaque croyant est compté. Les chaises sont espacées et la distance respectée. Parmi les fidèles présents, Myriam venue avec ses enfants. " C'était très important pour moi de revenir avec toute la famille. On ne peut pas être chrétien tout seul, on est porté par la communauté". C'est d'ailleurs lors du premier confinement que cette mère de famille a pris pleinement conscience du poids de la communauté, de ce besoin de communier ensemble.

"On ne peut pas être chrétien tout seul, on est porté par la communauté" explique Myriam, une fidèle.

Etre acteur et non spectateur de l'office

Car communier en communauté, même à trente personnes cela n'a rien à voir avec une messe à la télé explique Françoise. " C'est mieux que rien une messe devant un écran mais vous êtes en dehors tandis que là vous êtes vraiment en communauté. Vous avez une participation et une prise en charge de ce qui se passe qui est très nourrissant spirituellement ".

Aller à la messe c'est être acteur et non simple spectateur devant sa télé explique Françoise.

Face aux règles sanitaires : un marathon de messes à Auxerre

Pour que chacun puisse profiter de cette liberté retrouvée, seize offices ont été célébrés dans quatre lieux différents de la ville d'Auxerre ce dimanche matin. Un "marathon" de messes en quelques sortes. "On s'est dit on va proposer une messe qui commencerait tous les quarts d'heure dans un lieu différent" explique le père Arnaud Montoux, curé de la paroisse Sainte-Germain d'Auxerre. "Si on voyait d'un seul coup arriver trop de monde on pouvait les renvoyer au quart d'heure suivant sur un autre lieu de culte qui n'est pas très loin de la cathédrale Saint-Etienne : à Saint Eusèbe, Saint Pierre ou encore à Saint Mars.

Cette jauge sanitaire est trop arbitraire et mal adaptée juge le père Arnaud Montoux. _"Autant trente personnes dans la cathédrale vous pouvez avoir presque 100 mètres carrés par personne ! Dans le sens inverse j'aurai pu célébrer l'office dans l'oratoire. Mais si je mets trente personnes dans l'oratoire qui est tout petit c'est légal mais ça devient dangereux ! " . S_elon lui, il faut peut être revenir à une jauge en fonction de la taille des édifices plutôt qu'à une jauge totalement arbitraire et non adaptée.

Ce dimanche matin, alors que l'office s'achevait, le Conseil d'Etat, saisi par la Conférence des Évêques de France, a demandé au gouvernement de revoir sa copie d'ici mercredi prochain. Une réunion s'est également tenue ce dimanche soir entre le Premier Ministre et le représentant de la conférence des Évêques de France avait rendez-vous avec les autorités.