À Auxerre, le football pour créer du lien

Chaque lundi soir, sur le terrain des Brichères, une quinzaine de sans-abris et de personnes isolées, qui ne peuvent pas jouer en club, se réunissent pour jouer ensemble, et oublier les soucis du quotidien. Une initiative soutenue par le Secours Catholique de l'Yonne.

Même dans le froid et dans la pluie, les joueurs ne se découragent pas. "Ca glisse beaucoup sur certaines parties du terrain ! On fait attention à ne pas se blesser", explique Christ, qui joue également en club, mais qui vient pour la bonne ambiance. "On se donne des conseils, on s'entraide. C'est ça l'important".

Une équipe montée depuis 3 ans

L'équipe est soutenue techniquement et logistiquement par le Secours Catholique. Elle avait déjà existée, dans les années 2000, et avait tenu pendant quelques années. Il y a trois ans, c'est Jean-Yves qui reprend l'équipe. Non seulement pour lui, mais surtout pour les autres : "Il y a des gens qui vivent en foyer, qui n'ont pas grand chose à faire de leur journée. Le lundi, ça leur permet de voir du monde, et de s'exprimer avec le ballon".

Un foyer justement, Gilles y travaille. Plus précisément au Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale d'Auxerre. Il vient donner un coup de main le lundi, mais comme il le dit, il est "encadrant", et pas entraineur. Et il conseille aux résidents du CHRS de venir à ses entrainements : "les gens qui ont parfois des situations difficiles, ça leur permet de se vider un peu la tête".

Faire équipe ensemble

Pour Myriam Chevalier, animatrice au Secours Catholique de l'Yonne, le projet va au-delà du simple football. "Le but c'est vraiment de faire équipe ensemble", explique-t-elle. Même son de cloche chez Jean-Yves, qui même s'il est pour l'instant le coach, verrait d'un bon œil l'arrivée d'un bénévole, pour encadrer l'équipe.

"Pourquoi pas trouver quelqu'un qui a la passion du football ?" Jean-Yves, sans-abri, créateur de l'équipe

Le Secours Catholique est en effet à la recherche d'un encadrant, "quelqu'un qui pourrait apporter quelques compétences techniques", comme le souligne Myriam Chevalier.

Un projet de tournoi et de club

L'équipe est motivée, et Jean-Yves a des ambitions : "pourquoi pas créer un petit club, peut-être plus tard ?". Si ce n'est pas à l'ordre du jour, c'est l'objectif de Jean-Yves, qui s'appuie sur des projets similaires, qui se sont développés ailleurs en France, toujours par le biais du Secours Catholique.

Avant de monter un club, il y a déjà un projet de tournoi en préparation, grâce à Marie, volontaire en service civique, qui s'attacher à l'organiser, sûrement en juin prochain. L'an passé, l'équipe de Christ et Jean-Yves avait remporté un tournoi similaire à Dijon. On leur souhaite le même succès sur leurs terres, à Auxerre cet été. Comme pour une équipe de foot finalement comme les autres.

Si vous souhaitez aider, devenir bénévole pour encadrer l'équipe, vous pouvez contacter le Secours Populaire de l'Yonne au 03 86 52 68 46, ou à yonne@secours-catholique.org.

Les bonnes ondes du 06 février 2017, un reportage de Kevin Dufrêche