Auxerre : le refuge SPA à court de places

Comme très (trop ?) souvent, les boxes du refuge SPA d'Auxerre sont tous remplis. Une quarantaine de chiens et une cinquantaine de chats sont accueillis, et proposés à l'adoption, mais ces départs ne suffisent pas à combler les arrivées. Si le mois de juillet et les vacances d'été apportent leur lot d'abandons, la situation n'est pas mieux le reste de l'année : le refuge ne désemplit quasiment jamais.

ⓘ Publicité

Des chiens abandonnés, des chatons non désirés

Quand on demande à Marie-Claire Auricoste, la présidente du refuge SPA à Auxerre, si les boxes de son chenil sont tous remplis, elle répond avec un rictus désabusé : "comme d'habitude". En revanche, elle note une hausse des appels pour abandonner un chien (la faute aux départs en vacances) ou déposer une portée de chatons. "C'est la saison, explique-t-elle, les chattes mettent bas de mai à septembre en général, l'hiver on en a moins". Des chatons que la présidente ne peut plus prendre en charge : "j'en refuse ! A un moment donné, je n'a plus de places, je ne peux plus les prendre", s'exclame-t-elle. Deux conseils donc pour éviter de surcharger les refuges : faire stériliser les chattes et castrer les mâles, et bien réfléchir avant d'adopter un chiot.

loading

Bénévole à la SPA, "c'est génial"

Pour s'occuper de ces 40 chiens et 50 chats, trois soigneurs sont présents au refuges, assistés de bénévoles qui viennent sortir les chiens. Pierre est l'un d'entre eux. D'abord venu accompagner sa fille, mineure, il s'est lui aussi pris d'affection pour les boules de poiles : "au départ ils aboient, ils font un peu peur, mais dès qu'on vient deux ou trois fois, ils nous reconnaissent, ils nous sentent et c'est génial". Avant de devenir bénévole, il faut apprendre en suivant les plus anciens, il faut aussi respecter les consignes : ne pas faire de gestes brusques ou encore prévenir quand on sort un chien pour éviter de croiser un autre animal dans les couloirs. Les chiens sont ainsi sortis dans des parcs ou pour des balades plus longues : tous les dimanches par exemple, c'est grande balade à l'extérieur du refuge.

loading