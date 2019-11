Gilets jaunes : un an après, le rond-point de l'Europe à Auxerre réinvesti

Pancartes sur le rond-point et aux alentours, feu de camp et surtout construction d'une cabane en bois plus "pérenne" : le rond-point de l'Europe, l'un des lieux importants de mobilisation, est réinvesti ce samedi par les gilets jaunes, un an après le début du mouvement.

Auxerre, France

Les fidèles affirment qu'ils ne sont jamais partis. Et c'est un peu vrai : chaque samedi depuis un an, quelques gilets jaunes sont présents sur ce rond-point, le carrefour de l'Europe à Auxerre. Mais en cette date anniversaire, certains font leur retour aussi. "On voit des têtes qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs mois" admet Fabrice. "Mais nous, on a toujours été là. On se réunit tous les mercredis, on fait des actions. Après c'est vrai qu'on est de moins en moins nombreux, mais c'est parce que les gens ont peur".

Une cabane pour s'installer durablement

"On a aussi décidé d'aller à l'encontre de ce que dit le gouvernement de nous. Non, on a pas disparus, on est toujours là" affirme Fabrice. Et pour le prouver, une cabane est construite juste à côté du rond-point. C'est la première depuis un an, même si des petits abris avaient déjà été fabriqués. Mais rien de tel. Là, la cabane est en bois, avec des planches et des palettes ramenées par tout le monde. "On s'installe, c'est quelque chose de pérenne. Et c'est aussi pour dire aux autres qu'ils sont les bienvenus ici. _C'est un havre de paix_" ajoute ce gilet jaune.

Une cabane en bois, symbole de leur "réinstallation" sur le rond-point © Radio France - Soisic Pellet

Pas la mobilisation des débuts

Des centaines de personnes étaient présentes ici il y a un an, le 17 novembre 2018. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. En ce samedi midi, ils sont une petite trentaine réunie autour du feu. "Mais ça va venir cette après-midi, c'est sûr. On sera au moins 100 !" assure Georges, un gilet jaune de la première heure. En revanche, d'autres rond-points, pourtant symboliques dans l'Yonne, sont totalement déserts en ce samedi matin. Celui de Bassou par exemple ou encore de Joigny.