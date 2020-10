Auxerre : les amateurs de rugby ne boudent pas leur plaisir au nouveau stade Pierre Bouillot

Il y avait comme un petit air de Sud-Ouest à Auxerre ce dimanche après-midi. Après une première pause dans la saison c'était l'heure de la reprise pour le Rugby Club Auxerrois. Les rugbymens icaunais recevaient Sancerre pour la 4ème journée de Fédérale 3 et profitaient ainsi pour la deuxième fois de la saison de leur nouvelle structure flambant neuve. Un nouvel équipement que le public a pu lui aussi admirer, tester ... et valider ! Malgré la défaite concédée (19-13), chacun a oublié la crise sanitaire le temps de la rencontre pour retrouver les plaisirs de l'ovalie.

Il y a bien sûr la petite musique bien connue , les cris, les critiques sur l'arbitre ou sur l'adversaire. Il ne faut pas oublier non plus la bière ou le verre de vin ( variante bourguignonne ! ) à la mi-temps. Sous le soleil d'automne tout était réuni pour passer un bon moment. D'ailleurs, ce n'est pas la crise sanitaire qui aurait empêché Jean-Paul de venir profiter du spectacle " C'est l'ambiance méridionale ! Le public est proche de ses joueurs. C'est agréable de voir tout ce public qui vibre sans arrêt ! ".

La nouvelle tribune flambant neuve offre 300 places assises, une centaine en raison de la crise sanitaire. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Un public qui profite enfin d'une nouvelle tribune flambant neuve de 300 places. " Maintenant on a des installations, des tribunes, qui sont quand même un bel ouvrage ! " explique Jean-Paul en montrant du doigt le grand complexe inauguré fin septembre. Au total 3,5 millions d'euros ont été investis. En plus d'une tribune il y a un espace de 1200 mètres carrés réparti sur deux étages et des installations qui n'ont rien à envier à ceux des autres clubs de Fédérale 3. C'est parfait assurent en cœur Véronique, Marilyne et Béatrice " C'est super ! Ca manquait c'est vrai que l'on attendait ça depuis un moment. " explique Béatrice " Moi je dis que c'est un plus, c'est un confort, vraiment !" renchérit Véronique.

Dans la nouvelle tribune ou au bord du terrain les amateurs de rugby n'ont pas boudé leur plaisir ce dimanche au stade Pierre Bouillot à Auxerre. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Pour les trois amies pas question de manquer un seul match du RCA, COVID-19 ou pas COVID-19. C'est bien simple c'est leur petit plaisir, leur petit moment familial, convivial. D'ailleurs les deux fils de Véronique sont eux sur le terrain . " C'est vrai que l'on a le masque mais ça ne nous empêche pas de vivre de super moments" explique Béatrice, " de crier pour soutenir notre équipe quand il y a une belle action" précise Marilyne qui joint le geste à la parole.

Pas question de manquer un match de rugby pour Véronique, Marilyne et Béatrice. D'ailleurs les deux fils de Véronique étaient sur le terrain ce dimanche. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

D'ailleurs pour l’entraîneur Raphaël Urbina le coronavirus ne fait pas fuir les spectateurs loin de là " La crise du coronavirus elle a plutôt donné envie aux gens de retrouver les petits plaisirs, de revenir au stade" ... et de profiter de la fameuse 3ème mi-temps !