À Auxerre, les automobilistes parfois rudes, mais toujours courtois... ou presque

La semaine de la courtoisie au volant vient tout juste de débuter ! L'occasion pour tous les automobilistes d'apprendre à calmer un peu leurs nerfs... Et à prendre conscience que ce n'est pas toujours de la faute des autres.

La voiture, c'est l'endroit souvent propice aux noms d'oiseaux, et aux sautes d'humeur... Mais fini les queues de poisson et les coups de klaxons intempestifs, cette semaine, il va falloir apprendre à être plus calme au volant, et à partager la route avec les autres.

C'est pas ma faute, à moi...

Bizarrement, lorsque l'on pose la question à quelques automobilistes auxerrois, tout le monde se dit très calme au volant... Certains n'ont pas le choix, comme Laurent. "Moi je suis gendarme alors... j'essaye d'être courtois bien sûr !", s'amuse-t-il. Il y en a d'autres qui dénoncent, carrément, comme Céline : "moi je suis toujours calme. Mon mari par contre, pas du tout ! Il s'énerve beaucoup". À cause de qui ? Des autres, bien évidemment !

Ce qui énerve : "les gens qui, soit disant, ne savent pas conduire !" Céline, automobiliste auxerroise

Certains reconnaissent tout de même ne pas être toujours irréprochables, comme Philippe : "Je ne suis pas toujours zen, je dois l'avouer, confesse-t-il. Mais bon, ça ne sert à rien de s'énerver, et de peut-être provoquer un accident".

Les automobilistes auxerrois, jamais de leur faute ! Un reportage de Kevin Dufrêche

Prendre le mal à la racine

La formation a un rôle essentiel à jouer pour éviter les mauvais comportements. À l'auto-école bien sûr, comme nous l'explique Carmen : "Dès que l'on commence les manœuvres, on apprend aux élèves à laisser passer les gens, à faire des signes". Mais pour cette monitrice, ce n'est pas suffisant : "Si la prévention était faite dès la petite enfance, puis au collège, on gagnerait du temps !

Carmen, monitrice d'auto-école à Auxerre : "L'important, c'est ce que l'élève garde après le permis !"

Mais la monitrice insiste : l'important, c'est de préserver les bonnes pratiques après le passage du permis. "Le permis, c'est pas du bachotage ! Il faut que ça reste dans la tête. Et que ce soit appliqué bien sûr."

Les automobilistes, mais pas que

La voiture prend beaucoup de place sur la route... Mais il faut aussi penser aux cyclistes, ou aux piétons, qui sont eux aussi des utilisateurs de la route. Et puis, il y a les motards, connus pour leurs signes de remerciements assez fréquents, qui ne sont pas toujours réciproques selon Gilles, moniteur moto à l'auto-école Jolibois-Quinot, à Auxerre, que vous pouvez écouter ci-dessous.