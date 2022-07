Auxerre : les éboueurs mobilisés lancent une caisse de grève pour faire durer le mouvement

Les éboueurs de l'agglomération d'Auxerre ne prévoient pas la fin de la grève, au contraire. Au 6e jour de leur mouvement, mercredi 13 juillet, ils lancent une cagnotte Leetchi pour compenser le salaire perdu pendant la grève. Jeudi 7 juillet, ils ont engagé un bras de fer avec la collectivité, pour obtenir une augmentation de salaire de 300€ par mois, mais aussi une titularisation des précaires ou encore une modification de leurs horaires de travail.

"Opération nettoyage" des élus auxerrois

Du côté de la ville, la réponse se fait sur les réseaux sociaux mercredi matin. Sur les réseaux sociaux de la commune d'Auxerre, on voit le maire Crescent Marault et des élus ramasser des poubelles dans le centre-ville auxerrois. "Opération nettoyage du centre-ville" peut-on lire sur la story Instagram, "ce soir, les quais de l’Yonne seront tout propres et vous attendent nombreux pour le feu d’artifice" explique le post Facebook.

Le maire Crescent Marault, gants aux mains, ramasse les poubelles dans le centre-ville d'Auxerre. - Capture d'écran de la story Instagram de la ville d'Auxerre

Une opération de communication dénoncée par les grévistes. Pascal, éboueur proche de la retraite, commence. "C'est inadmissible. Ca brise la grève, mais il ne faut pas oublier non plus, que _monsieur le maire ne fait ramasser que le centre-ville_. Vous allez dans les Clairions, il n'y a rien de fait. Et puis les autres communes rien de fait non plus." Nicolas, son collègue, enchaîne. "Ça ne me fait pas rire du tout. Il fait ça pour le 14 juillet. Tout ce que je vois c'est la misère derrière."

300 euros d'augmentation, la revendication qui crispe

Avec la vingtaine d'agents mobilisés, ils dénoncent la précarité de leur début de carrière, des CDD de un ou deux mois que Mickaël raconte avoir enchaîné pendant 9 ans. Il est titulaire depuis 2017, mais le CDI ne fait pas tout. "Un agent comme moi, avec mon ancienneté, gagne 1.600€ par mois." C'est pour ça que lui et ses collègues demandent une hausse de salaire de 300€.

Lundi 11 juillet, Crescent Marault, le président de l'agglomération, déclarait à France Bleu Auxerre que cette revendication coûterait bien trop cher à la collectivité : "je ne serai pas le maire qui augmente la fiscalité.". Le bras de fer continue et les poubelles s'entassent dans les 22 communes de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois.