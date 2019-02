Près de 500 personnes rassemblées à Auxerre pour dire stop à l'antisémitisme

Auxerre, France

Les violences et les agressions contre les juifs, ça suffit ! Voilà le message de nombreuses personnalités politiques du département de l'Yonne. Elles se sont retrouvées ce mardi à 18h30 devant l'hôtel de ville d'Auxerre accompagnées par de simples citoyens. Une dizaine de gilets jaunes était là aussi. Au total selon la police, 420 personnes étaient rassemblées .

Plusieurs centaines de personens rassemblées à Auxerre © Radio France - Lauriane Havard

La haine et les actes contre les juifs se multiplient depuis plusieurs semaines, dernier en date en Alsace où 96 sépultures d'un cimetière juif ont été profanées à Quatzenheim. Emmanuel Macron s'est rendu sur place cet mardi après-midi .IL s'est engagé à faire punir les coupables. Le chef de l'Etat promet des actes et des lois. Édouard Philippe et une vingtaine de ministres de son gouvernement devaient participer au rassemblement parisien place de la République.

Des élus de l'Yonne sur le parvis de la mairie d'Auxerre © Radio France - Lauriane Havard

Les actes antisémites sont en hausse de 74% en 2018 par rapport à 2017. Un phénomène inquiétant qui s'est illustré ces derniers jours par ces insultes à l'encontre de l'académicien Alain Finkielkraut. La semaine dernière, c'est cette image qui a tristement marqué les esprits: le visage de Simone Veil taguée de croix gammées.