Rémi Rapin prend l'avion ce dimanche de Roissy, il arrivera lundi après-midi au Groenland. C'est la troisième fois que ce jeune-homme quitte Auxerre pour le Grand Nord. Un voyage permis par son implication au sein de l'association Bout de Vie qui oeuvre pour les personnes amputées, lui même portant une prothèse à la jambe.

L'an dernier, Rémi était parti une dizaine de jours faire du trek en chien de traîneau, cette fois il part pour aider les autres. Avec 6 membres de l'association Bout de Vie, ils rénoveront une maison qui accueillera des personnes en situation de handicap.

"Un gros manteau, un gros duvet, des pantalons chauds ... Tout ce qu'il faut pour l'hiver et la pluie ! Parce que c'est pas le climat idéal", raconte Rémi en déballant son gros sac. Des conditions extrêmes, qui lui font tout sauf peur... Au contraire : "j'ai hâte, c'est la troisième fois que je pars là-bas," explique-t-il, tranquillement chez lui quelques jours avant le départ.

Le climat est très compliqué : il fait jour l'été mais pas beau et l'hiver il fait très nuit pendant 24h. C'est l'aventure ! C'est sûr qu'il faut aimer... Moi c'est vraiment quelque chose qui me plaît, car on découvre des choses que l'on verra très peu dans notre vie. Ce sont des paysages exceptionnels : on ouvre les volets, on voit les icebergs. Ouai... C'est génial ! - Rémi Rapin