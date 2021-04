Auxerre : un flashmob pour "continuer à danser", et surtout rouvrir les lieux de culture

Une centaine de personnes a dansé et chanté dans les rues d'Auxerre ce samedi 24 avril pour demander la réouverture des lieux de culture et la reprises des activités culturelles. Une mobilisation originale pour maintenir la pression sur le gouvernement.

Les amoureux de la culture maintiennent la pression à Auxerre. Apres une mobilisation de plusieurs centaines de personnes devant la salle du Silex il y a un mois, après l'occupation du théâtre cette semaine, ce samedi c'est en dansant et chantant qu'une centaine de personnes a demandé la réouverture des lieux de cultures et la reprise des activités culturelles. Un "flashmob" itinérant sur un air entraînant.

Une petite centaine de personnes ont manifesté à Auxerre ce samedi pour réclamer la réouverture des lieux de cultures et la reprises des activités culturelles. Copier

La chanson est entêtante et est désormais bien connue, il s'agit de "Danser encore" du groupe H.K et les Saltimbanks. Mise en ligne en décembre dernier sur les réseaux sociaux elle fait directement référence aux restrictions annoncées fin octobre dont la fermeture des lieux de culture. C'est un groupe que connaît bien Hagrid, qui gère un bar associatif à Esnon près de Migennes. Il n'a pas pu participer à toutes les mobilisations mais cette fois c'était important, et pour l'occasion il est venu en famille. " On ne peut pas emmener les enfants sur les grosses manifestations parce que quand il y a des débordements ce n'est pas cool pour les enfants, ils n'ont pas à voir cette violence. Je pense qu'aujourd'hui ce flashmob instauré par Kaddour Hadadi de HK et les Saltimbanks amène de l'utopie" confie le père de famille.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C'est aussi une manière originale de se mobiliser, de se réunir malgré les restrictions sanitaires pour faire passer un message simple : " la culture c'est vital " résume Nejma, actrice. " Ce qui fait le propre de l'humain c'est justement la culture ! L'homme est avant tout un animal social à la différence des animaux même si on est des primates on rêve, on chante " explique cette artiste. Justement ce matin ils sont une petite centaine de manifestants qui dansent et chantent, d'abord Place Charles Surugue, puis devant la Mairie, le théâtre et enfin sur les quais. " je suis heureux de voir que les gens de ma profession se mobilisent" explique Gérard André du théâtre rural de la Closerie.

Le flashmob a fait notamment une halte devant la Mairie d'Auxerre ce samedi 24 avril en fin de matinée. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Mais dans les manifestants il y a aussi de simples citoyens comme Catherine à qui la culture manque énormément :" Ca fait un an, c'est difficile, c'est long. On comprend les restrictions, pas toutes, pas celle là. Celle-là elle est vraiment trop longue est trop dure ! Pour beaucoup c'est essentiel la culture. " confie l'enseignante venue accompagnée de son fils et de ses parents.

"On comprend les restrictions, pas toutes, pas celle là. Celle-là elle est vraiment trop longue est trop dure" confie Catherine, enseignante. Copier

Comme Hagrid, Nejma, Gérard et Catherine ils étaient au total 90 mobilisées à Auxerre selon la police. A Sens, l'autre flashmob a lui réuni une centaine de personnes sur la place de Cathédrale entre 12h et 12h30 ce samedi.