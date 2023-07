Auxerre : une coupe de cheveux gratuite pour les personnes dans le besoin

Lorsqu'on vit dans la rue, on manque de tout. De nourriture bien sûr; mais aussi de soins, notamment d'une coupe de cheveux. C'est ce que propose le salon E&M Barber Shop, rue du Pont, à Auxerre. Le gérant, Adel a pris contact avec Abdelaziz Hajji, le président de l'association Auxerrevice des démunis , et ensemble ils permettent aux personnes dans le besoin de reprendre confiance en eux. France Bleu Auxerre a rencontré Dylan, un retraité sans domicile fixe venu bénéficier de ce service.

Retrouver un bout de vie "normal"

Depuis mai 2023, Dylan, 70 ans vient tous les mois se faire couper les cheveux et la barbe chez Adel, et comme avec tous les autres clients, on parle football. Si le salon affiche fièrement les couleurs de l'Olympique de Marseille et de l'AJ Auxerre, Dylan lui, supporte les Girondins de Bordeaux : "je pleurs pour l'AJA, parce que quand ils vont rencontrer Bordeaux, ça va être compliqué", rigole le retraité. "Je pleurs plutôt pour Bordeaux", réplique Adel. Ce genre de discussions classiques peuvent ne rien paraitre, mais elles permettent de retrouver de la sociabilité. "Ces personnes sont pour la majorité seules, rappelle Abdelaziz Hajji, le président de l'association Auxerrevice des démunis, les emmener chez le coiffeur, parler de football, de la pluie et du beau temps, les ramène à leur vie avant leurs difficultés".

Il y a aussi l'aspect physique. Lorsqu'il sort du coiffeur, Dylan se sent plus sûr de lui : "vis-à-vis de soi, c'est très important de rester correct, et vis-à-vis des autres aussi. Ca permet de bouger normalement, je sors du salon comme "monsieur tout le monde". Une apparence d'autant plus importante que Dylan cherche un appartement : "c'est capital, c'est ce que voient les gens en premier. Avant votre situation, ils voient votre apparence. C'est le reflet qu'on donne aux autres".

Un élan de solidarité

Aux ciseaux et à la tondeuse, il y a Adel, le gérant du barber shop est ravi de pouvoir rendre service de la sorte : "la porte est grande ouverte. C'est un petit moment de plaisir, de détente et si ça peut jouer dans la tête des bénéficiaires, ils y gagnent et on y gagne. C'est le plaisir de faire plaisir", conclue-t-il. Pour Abdelaziz Hajji, le président de l'association Auxerrevice des démunis, ce genre de service n'a rien d'anodin ou de secondaire. "On se doit d'emmener les personnes en difficulté chez le coiffeur, de temps en temps au restaurant, se faire masser aussi. Ce sont des citoyens de la ville, en extrême difficulté mais qu'on se doit de requalifier en citoyens lambda", conclue le jeune homme.

