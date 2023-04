Auxonne : imbroglio autour des futurs travaux du parking "100 places"

Un imbroglio autour de la rénovation du parking "100 places" d'Auxonne (Côte-d'Or), situé près de l'Hôtel de ville - à côté du cinéma l'Empire. Les travaux de ce parking, "complètement défoncé" selon une commerçante, étaient envisagés pour 2023, mais ce n'est plus si sûr. L'Inrap (l'Institut national de recherches archéologiques préventives) doit d'abord effectuer un diagnostic, pour s'assurer qu'il n'y a pas des vestiges sous le sol. Mais sur sa page Facebook , la commune d'Auxonne indique le 24 avril 2023 que "le diagnostic archéologique obligatoire ne pourra pas être effectué cette année, pour des raisons budgétaires". Ce n'est pas exact, répond l'institut sur France Bleu Bourgogne.

Une mésentente entre les deux parties

"En début d'année, nous n'avions pas encore toutes nos consolidations budgétaires, on ne voulait pas à ce stade-là prendre d'engagements avant 2024, explique Laurent Vaxelaire, directeur de l'Inrap en Bourgogne-Franche-Comté. Depuis, on n'a pas eu de retour de la part de la ville. Nous, on est en mesure, par rapport aux budgets qui nous ont été attribués au premier trimestre 2023, d'intervenir à partir de l'automne 2023".

Selon Laurent Vaxelaire, un changement d'interlocuteur du côté de la commune complique l'organisation. Il regrette cette publication sur les réseaux sociaux faisant porter la responsabilité à l'Inrap. "On est à leur disposition, il y a eu plusieurs tentatives pour les joindre, pour l'instant sans succès", indique Laurent Vaxelaire, "plus attristé que vexé" par la situation, et ouvert à une résolution de cet imbroglio.

"On a reçu l'Inrap fin janvier, ils nous ont annoncé qu'ils ne pourraient pas faire les travaux avant février 2024. Ils nous ont carrément dit qu'ils n'avaient plus de budget. Nous sommes en attente d'une résolution, on les relance régulièrement", avance de son côté Jacques-François Coiquil, le maire d'Auxonne. Mis au courant des nouvelles dates avancées par l'Inrap sur France Bleu, il retrouve le sourire : "On le souhaite !".

Le maire espère que de nouvelles discussions permettront d'aboutir rapidement. "On a lancé le marché, les entreprises sont en attente". Jacques-François Coiquil évoque également une grosse attente des habitants sur le sujet : "C'est un projet important, c'est un parking qui est en très mauvais état, l'état est désastreux depuis plusieurs années. On va refaire le cheminement piéton, aujourd'hui on manque toujours de se casser ou de se fouler une cheville. Il était pour nous primordial de le rénover, c'est la continuité de l'embellissement et de l'amélioration du centre-ville".

Dans le cas où les deux parties s'entendent et fixent une date, les travaux de diagnostic, pour constater ou non la présence de vestiges archéologiques, prendront environ deux semaines, selon l'Inrap.