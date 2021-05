Auxonne, la mairie liste les concessions à l'abandon dans son cimetière

Auxonne veut faire le ménage dans son cimetière ! La mairie a lancé ce lundi 3 mai 2021, une procédure de constat d'abandon des concessions. Une procédure très sérieux et régie par le code pénal des collectivités territoriales. En clair, la municipalité a listé toutes les tombes qui ne sont plus entretenues et qui font un peu désordre.

Véronique Thibault et Nadège Hamy employées de l'état-civil à la mairie d'Auxonne ont dressé la liste des tombes abandonnées. © Radio France - Stéphanie Perenon

L'inventaire de la commune ne concernent pour le moment que les concessions perpétuelles à l'abandon. © Radio France - Stéphanie Perenon

Quelques 150 sépultures concernées

Environ 150 concessions sont concernées, "uniquement les perpétuelles dans un premier temps" précise Nadège Hamy la responsable de l'état-civil à Auxonne. Ce travail sera poursuivi ensuite pour les concessions à 15 et 30 ans, "c'est un long travail qui commence et qui va durer sur plusieurs mandats", ajoute le maire, Jacques-François Coiquil.

Trois ans pour se faire connaitre auprès de la mairie

Les descendants ou les héritiers de ces sépultures, sont invités à se faire connaitre auprès de mairie dans les trois années que dure la procédure, "à partir du constat engagé par la Ville ce lundi", poursuit la responsable de l'état-civil. Au-delà de cette durée, la commune peut récupérer ces concessions. Une délibération en conseil municipal est prévue, avant de les remettre en état et pouvoir à nouveau les vendre.

Jean-François Coiquil le maire d'Auxonne, a mené ce lundi 3 mai 2021 le constat d'abandon des concessions dans le cimetière communal. © Radio France - Stéphanie Perenon

Une initiative que salue Salim, ce Dolois a profité de la levée des 10 kilomètres pour venir fleurir la tombe de sa famille ici à Auxonne. "Un cimetière bien entretenu c'est toujours plus agréable et ça donne envie de venir, on leur doit bien ça à nos proches!"

Pour Salim, venu fleurir la tombe de sa famille, c'est plus facile de venir quand un cimetière est bien entretenu. © Radio France - Stéphanie Perenon

L'enjeu, réaménager le cimetière

L'objectif ce n'est pas de faire de la place mais plutôt de réaménager le cimetière, il y a près de 700 concessions disponibles actuellement, selon les services de l'état-civil, "l'enjeu c'est plutôt de redonner une seconde vie aux lieux, et surtout de l'aménager de façon plus agréable et pratique pour celles et ceux qui s'y rendent."

Un travail fastidieux mais essentiel concède le maire d'Auxonne. Et si vous vous demandez ce que deviennent ces tombes abandonnées une fois récupérées par la commune, voilà la réponse de Nadège Hamy, "il faut savoir que les restes des défunts sont mis à l'ossuaire et inscrits au registre, c'est un travail mené en collaboration avec les agents des pompes funèbres, qui sont assermentés pour ces missions délicates", conclut la responsable de l'état-civil à Auxonne.

Sachez que la liste des concessions concernées est affichée à l'entrée du cimetière mais aussi en mairie à Auxonne et à télécharger sur le site suivant.