Auxonne, le marché des producteurs annulé dimanche 18 avril

Pas de marché des producteurs, le dimanche 18 avril, à Auxonne. La mairie de la ville a pris cette décision pour "rester cohérents avec le confinement actuel, et la situation sanitaire" selon le maire, Jacques-François Coiquil.

Un manque à gagner

Depuis que le marché des producteurs a été mis en place en août 2020, chaque troisième dimanche du mois, les producteurs locaux viennent tous les mois à Auxonne tenir un stand. "Il y a entre vingt et trente producteurs à chaque fois. Et c'est un vrai succès. Alors bien-sûr qu'un mois en moins dans leurs revenus, ça fait une différence" explique Jacques-François Coiquil.

"C'est la seule solution que nous ayons" poursuit le maire d'Auxonne. Il déclare que les cas de Covid-19 se multipliant, il est impossible de maintenir le marché ce mois-ci, alors que le pays vit son troisième confinement.

Le manque à gagner touche aussi les commerçants. Jean-Pierre tient un commerce dans le centre-ville. "Quand il y a le marché, c'est beaucoup plus animé, on le voit ! Il y a une bonne ambiance, et pour peu qu'il fasse beau, les gens sont plus enclins à me rendre visite dans mon magasin" explique-t-il. Avec cette fermeture, le moral peine à rester au beau fixe.

Des avis mitigés

Mais même si on est très déçu à Auxonne, on comprend aussi pourquoi, pour ce mois d'avril, le marché est annulé. Alexandra tient une pâtisserie dans le centre-ville. "Evidemment, quand le marché se tient, les gens sont plus enclins à venir chez moi. Mais c'est très sérieux, nous sommes en pandémie, et nous sommes en plein confinement. Donc bien sûr que le marché est annulé, ça ne m'étonne pas" confie-t-elle. "Il y a beaucoup de brassage, et moi je ne suis pas pour" termine-t-elle.

Mais ce n'est pas l'avis de Sophie, qui tient un magasins de fleurs et de plantes. Son commerce se trouve tout près de l'emplacement du marché. Evidemment pour elle, il lui est profitable. "Je comprends qu'il faille annuler ce marché des producteurs, à cause de la situation sanitaire. Mais il y a d'autres marchés, partout en France qui ne sont pas annulés. Alors pourquoi chez nous" fait-elle remarquer.

Mais elle préfère rester positive malgré son incompréhension. Le marché doit se revenir au mois de mai, et la mairie réfléchit déjà à organiser non pas un, mais deux marchés par mois pendant la période estivale.