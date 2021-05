Auxonne : plusieurs dizaines de chats errants bientôt stérilisés

Grâce à ce partenariat avec la "Fondation 30 millions d'amis" voté en conseil municipal il y a quelques jours une première vague d’une cinquantaine de chats errants vont être capturés par la SPA. Aucun mal ne leur sera fait, bien au contraire, puisqu'une fois stérilisés et tatoués ils seront relâchés aux endroits où ils auront été pris.

Les possesseurs de chats de compagnie devront prendre leurs dispositions

Bien sûr la municipalité a prévu d’informer la population lorsque les dates précises de captures auront été définies. Il s’agira notamment de donner la possibilité aux propriétaires de chats, non-errants ceux-là, de prendre leurs dispositions ces jours-là.

Un chat errant se erre dans une rue du centre-ville d'Auxonne en Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

Une descendance impressionnante

Au total il y aurait une centaine de chats errants au centre-ville d'Auxonne. Ce qui rend quasiment imparable une deuxième phase de capture concernant 50 nouveaux chats. Les premières opérations devraient débuter cet été. En tout cas cette situation ne peut pas durer plus longtemps car avec au moins une centaine de chats errants le problème est loin d'être anodin à en croire Jean-François Legueulle, délégué général de la "Fondation 30 millions d'amis". "Selon le ministère de l’agriculture, en théorie, un couple de chats non stérilisés peu avoir en quatre ans une descendance de 20 000 individus !"

Jean-François Legueulle, délégué général de la "Fondation 30 millions d'amis" © Maxppp - Arnaud DUMONTIER

De "chats errants" à "chats libres"

Une fois stérilisés et tatoués ces chats obtiendront le statut de "chats libres", un statut officiel reconnu par la loi du 6 janvier 1999, qui apporte une protection juridique aux animaux. Ils seront alors officiellement propriété de la "Fondation 30 millions d'amis".

Coup de pouce financier de 30 millions d’amis

Auxonne est l’une des 700 villes de France à s’engager aux côtés de la fondation qui doit prendre à sa charge la moitié du coût des stérilisations. Et ce n’est pas une paille lorsque l’on sait que l’opération coûte environ 80 euros pour une femelle et 60 euros pour un mâle. Et encore ce sont là des tarifs spéciaux que les vétérinaires pratiquent en faveur des associations de protection animale.

