Il y a un an, la France entrait dans le premier confinement de son histoire à cause de la pandémie de Covid-19. Un an après, des aides à domicile qui exercent en Indre-et-Loire nous racontent comment ils ont vécu ce moment inédit, sans masques et sans gel hydroalcoolique dans les premiers temps.

Covid-19 : "On avait pas les moyens pour se protéger" se souvient une aide à domicile tourangelle, un an après

Il y a un an, le 17 mars, la pandémie de Covid-19 débarquait officiellement en France, avec la mise en place du premier confinement. A l'époque, on parle alors de ces "héros du quotidien", ces professionnels qui continuent à se mobiliser, à travailler, dans un pays à l’arrêt. On pense bien sûr aux caissiers, aux magasiniers du secteur alimentaire, aux éboueurs, mais aussi aux aides à domicile.

Il y a un an, les "héros du quotidien" sortent de l'ombre

Les personnes qu’il aide au quotidien dans le secteur de Veigné, Daniel Gaschet les appelle ses "gens". En mars 2020, il est aide à domicile depuis seulement un an, un métier qu’il a choisi après avoir été licencié de l’usine Tupperware de Joué-lès-Tours et qui ne se résume alors pas qu’aux soins et aux tâches ménagères. "Les personnes avaient aussi besoin de contact humain, elles ne voyaient personne ! Une dame me disait je parle toute seule pour voir si je sais encore parler. Pour vous dire à quel point elles se _sont retrouvées dans une solitude totale_".

Ni masques, ni gel au début de la pandémie

Il continue donc son métier, mais sans masques au début, ni gel hydroalcoolique. "J'avais peur d'être contaminé et de les contaminer, eux". Odile Frédolière, aide à domicile dans le Lochois, dit avoir aussi eu peur mais avoir continué malgré tout. "On avait pas les moyens nécessaires pour se protéger au départ, pas de masques, pas de gel. _Il fallait prendre sur soi mais c'est vrai que ça épuisait moralement_. Si on ne continuait pas, des gens ne vivaient plus".

Les personnes aidées ont pris acte de l'importance qu'on avait dans leur vie

Elle a même fait preuve de pas mal d’inventivité. "Les personnes étaient isolées, ne voyaient plus leurs familles, donc on a mis en place des visio conférences pour qu'elles puissent avoir des contacts visuels avec leurs proches. Et ça, ça a été important pour leur maintenir le moral. Les personnes aidées sont reconnaissantes, elles ont pris acte de l'importance qu'on avait dans leur vie".

Une revalorisation du métier qui tarde

Elle estime avoir la reconnaissance des personnes qu’elle aide, pas forcément celles des autorités. Elle a bien eu une prime pour le premier confinement, mais pas de vraie revalorisation salariale. Alors que la crise ne s’est pas arrêtée. Elle l’assure, "c’est une réalité de tous les jours".