À Avallon, une association prend soin des chats errants

L'association Trois p'tits chats à Avallon s'occupe de récupérer les chats errants, pour les soigner et les faire stéréliser, afin d'éviter leur reproduction incontrôlée. Une équipe de passionnées qui oeuvrent pour le bien-être de nos amis félins.

Isabelle a créé Trois p'tits chats en 2012. "On récupère les chats errants d'Avallon, explique-t-elle. On les fait stéréliser et identifier. Et quand on peut, on les fait adopter". Cette amoureuse des chats s'est décidée à créer la structure le jour où elle s'est occupée d'un chat retrouvé sur son lieu de travail, l'hôpital d'Avallon.

Une population féline diminuée de moitié

Même si ce n'est pas forcément connu du grand public, la stérilisation des chats errants est extrêmement importante. "Ils cherchent de la nourriture partout, et sont en mauvaise santé", développe Isabelle. Il faut donc les empêcher de se reproduire, pour éviter les nuisances. "Ils cherchent de la nourriture partout. Et des chats en chaleur, ça créée des nuisances importantes".

"On a créé plusieurs points de nourrissages un peu partout dans Avallon. Les chats viennent manger tous les jours" Isabelle, président de l'association Trois p'tits chats

Des comportements inadmissibles...

Augustin veille sur la cour de l'association, où il a été abandonné par son propriétaire. © Radio France - Kevin Dufrêche

Isabelle va elle-même à la "chasse" aux chats errants. Elle va les nourrir dans la rue, pour les habituer, et finir par les attraper. Mais, parfois, ce sont malheureusement des chats qui "viennent" à elle, comme le bel Augustin. "On me l'a balancé dans la cour", s'énerve la présidente de l'association. Son propriétaire l'a en effet abandonné à la porte de l'association, ce qui agace Isabelle.

"Je dis aux gens : « La prochaine fois, prenez une peluche. Ca vous coûtera moins cher, et ça durera moins longtemps ». Je ne comprends pas comment on peut abandonner un animal."

Certains propriétaires abandonnent leur chat à la porte de l'association, ce qui agace Isabelle, la présidente de Trois p'tits chats Partager le son sur : Copier

... et de l'autre côté, une vraie générosité

Mais ce qui plait à Isabelle, c'est la générosité des gens. De ceux qui adoptent un matou quand ils le peuvent, mais aussi de ceux qui participent aux collectes. "On fait des collectes dans les centres commerciaux", raconte Marie, une bénévole de l'association. Résultat, à chaque opération, une ou deux fois dans l'année depuis la création de Trois p'tits chats en 2012, les bénévoles récupèrent plus de deux tonnes de croquettes, boites et autres litières. De quoi prendre soin, de nos amis félins.

Les bonnes ondes du 14 février 2017, l'association Trois p'tits chats, par Kevin Dufrêche Partager le son sur : Copier

Si vous souhaitez adopter un des chats récupérés par l'association, vous pouvez retrouver les annonces sur la page Facebook de Trois p'tits chats.