"An avaloù 'zo abretoc'h ar bloaz-mañ, poent frikañ anezho !"

Paotred an ekomiridi 'zo krog mat da brientiñ ar waskadenn gentañ

Plouigneau, France

"Amañ omp oc'h ober sistr ! An avaloù 'zo abretoc'h ar bloaz-mañ setu e ranker ober ur waskadenn gentañ" eme Michel Hamon, eil kentañ prezidant kevredigezh ekomirdi Plouigno. Boaz e vez gortozet gouel ar sistr hag al lambig 'benn diskouezh d'an dud met aze eo bet ret dezho ober un abadenn gentañ digwener peogwir "lod an avaloù 'zo ezhomm da vezañ friket bremañ".

Reportaj gant Katell Uguen

Deskiñ ober sistr 'giz gwechall

Emañ ur skipailhad tud o tispakañ seier avaloù e-barzh un drailherez a zo lakaet da dreiñ gant un trakteur kozh. Adpakañ a reont goude-se an avaloù drailhet e-barzh seier ha berniet 'benn gwaskañ anezho. Peder varikenn zo e-kichen prest da vezañ leuniet. "Ur waskadenn vat 'ra beder varikennad" a zispleg Jean Penn, prezidant ar gevredigezh.

Dastumet 'zo bet ganto kement a avaloù a warlene e parkeier tro-war-dro an ekomirdi. "Sistr a reomp a zo sistr bio peogwir e meump ket 'met gwerjeoù a zo bet roet demp gant tud a ne reont ket sistr ken ha ne vez ket tretet an avaloù e mod ebet. Ar sistr zo bio." Kustum e vez graet gant plouz ha ne vez ket laosket an avaloù e seier met "ret e oa mont buan" eme Michel Hamon. Gant plouz e vo graet e-kerzh gouel ar sistr hag al lambig avat.

Pennad-komz gant Michel Hamon ha Jean Penn (Tudi Crequer - 20 mn)

Ar sistr 'zo ekstra, amañ "

Goude ar waskadenn e "vez soutiret hag e lakomp an dra-se en boutailhoù tro miz C'hwevrer, hag e lakomp un toullad mat, 1 500 boutailhad" eme Jean Penn. "Hag e roomp da danvañ da doud an dud a base hag e werzhomp ivez ar re o deus c'hoant da gaout". Hag "ar sistr 'zo ekstra, amañ ez eus spécialistes" a embann fier Michel Hamon.

Moien e vo deoc'h ivez mont da welet penaos e ve z fardet sistr gant paotred an ekomirdi e kerzh Gouel ar sistr hag al lambig a vo d'ar 27 a viz Here en ekomirdi. 3€ ar mont e-barzh ha 12€ evit ar pred. Titour da gaout amañ.