Avant d'assister au Grand Prix Moto au Mans, les motards invités à faire une pause en Mayenne

Bonchamp-lès-Laval, France

200.000 spectateurs sont attendus ce week-end sur le circuit des 24 heures du Mans pour le Grand Prix de France Moto. Des spectateurs qui, pour beaucoup d'entre eux, sont des motards et ils viennent de toute la France. Pour cette occasion, Vinci Autoroutesmet en place des "relais moto" sur des aires de repos.

Ce sera le cas ce vendredi entre 11h et 19h sur l'aire de la Mayenne sur l'A81 et samedi de 8h à 14h, dans le sens Rennes-Paris. Les motards vont ainsi pouvoir faire une pause réparatrice et être sensibilisés aux risques de somnolence.