Avant d'ouvrir à Saint-Étienne, la Cantine Participative lance d'abord un chantier... participatif

Le chantier fonctionne sur le même principe que la cantine : il est participatif. Au 15 rue Robert, à Saint-Étienne, les bénévoles viennent donner un coup de main depuis la fin octobre pour agrandir et rénover les locaux de la future Cantine Participative. Le concept est simple : créer ensemble un lieu de vie pour le quartier, où les gens pourront venir cuisiner, manger à prix libre et rencontrer leurs voisins. Une cagnotte est en ligne pour financer les travaux : 4.750€ ont déjà été récoltés.

Le but d'un tel lieu c'est de permettre aux habitants de se rencontrer explique Léa, qui fait partie de l'association. Copier

Un partage des savoirs

Parmi les ouvriers du jour, il y a Thomas. Il n'est pas ébéniste, loin de là, il n'a même jamais touché à une scie sauteuse de sa vie. Mais ce jeune Stéphanois a rejoint le chantier participatif et se retrouve à fabriquer des meubles. "J'ai mis un serre-joint pour éviter que la planche glisse, et l'objectif, c'est que la machine, le domino, creuse des mortaises, des trous, dans lesquels on pourra emboiter d'autres planches." S'il manie la machine et le vocabulaire presque comme un pro c'est par ce que Jovien supervise cette partie du chantier : lui est ébéniste de formation. Il explique à Thomas comment fabriquer les futurs placards de la cuisine. La cantine fonctionnera sur le même principe : des habitants qui mélangent leurs savoirs pour cuisiner puis manger tous ensemble.

Le chantier aussi est participatif : tout le monde peut venir donner un coup de main. Copier

L'ouverture est prévue en janvier 2022

L'ancêtre de la Cantine, qui s'appelait le Réfectoire, marchait déjà comme ça. Guillemette a hâte de retrouver cette ambiance dans les nouveaux locaux, qui pourront désormais accueillir 30 personnes. "Moi je suis venue cuisiner plusieurs fois, on passait toujours un petit moment convivial, à boire un café ou un thé avant de commencer. C'est cette énergie et cette convivialité qui me plaît." La nouvelle Cantine participative doit ouvrir si tout va bien début janvier 2022. La cagnotte en ligne permettra d'acheter du matériel et des outils supplémentaires, mais aussi d'équiper la future cuisine.

Le chantier doit se poursuivre jusqu'à la mi-décembre. Tout le monde est bienvenu, il suffit de s'inscrire en ligne : pour construire des meubles, peindre les murs, ou décorer la future cantine, mais surtout pour rencontrer des gens.