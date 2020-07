Kayak, paddle, bateaux de plaisances : avant de prendre la mer quelles sont les règles à respecter dans le 06?

Les contrôles sont de plus en plus nombreux avec l'arrivée des touristes sur la Côte d'Azur

Après le confinement, la libération. Sur la Côte d'Azur nous sommes de plus en plus nombreux à profiter de la mer méditerranée : kayak, paddle, pêche en bateau de plaisance. Notre mer commence à retrouver ses amoureux.

Plus de personnes en mer et donc forcément beaucoup de contrôles des affaires maritimes. L'an dernier 13 personnes sont mortes dans les Alpes-Martimes 147 dans le pays, des accidents et aussi des noyades.

Les conseils à retenir :

- Regardez toujours la météo avant de partir

- Attention à votre bateau vérifiez le avant de prendre la mer. La moitié des opérations de secours sont dues a de simples pannes.

- Si vous avez un problème en mer il y a un numéro a retenir celui du cross med, le 196