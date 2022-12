VIDÉO - Coupe du monde : avant France/Maroc, "Mille couleurs" lance un appel au calme à Nîmes

Qui de la France ou du Maroc rejoindra l’Argentine en finale de la Coupe du monde de football au Qatar ? Réponse ce mercredi soir, à l’issue d’ un match décisif, historique , et qui soulève passions et inquiétudes aussi, notamment à Nîmes. Il y a une semaine, dans le quartier Pissevin, après le 8e de final entre le Maroc et l’Espagne, deux hommes ont profité des scènes de liesses pour agresser une employée de l’association "Mille couleurs". La goutte de trop pour son directeur, Raouf Azzouz : "Lorsque nous sommes allés porter plainte, les policiers nous ont dit qu’il y avait eu une dizaine d’agressions du même type", déplore l’intéressé.

Boucler le quartier Pissevin ?

Le patron de l’association "Mille couleurs" pousse donc un coup de gueule sur France Bleu Gard Lozère, avant le coup d’envoi de la rencontre : "Maroc-France, c’est un match fraternel. Ce sont deux pays amis, frères […] donc, je ne comprendrai que l'on ait cette violence dans nos quartiers", tonne Raouf Azzouz, qui avait lancé, il y a quelques jours, un appel dans Midi Libre à boucler Pissevin par prévention. "Quand vous voyez que des gens vont faire du rodéo dans le quartier et qu’un enfant peut être renversé, à un moment, boucler le quartier, c’est le protéger."

"On peut faire la fête, mais on n’est pas obligé d’aller sur la circulation, bloquer les bus, les pompiers et les services d’urgences." - Raouf Azzouz, directeur de l'association Mille couleurs

Au-delà des tensions qui pourraient éclater en marge des célébrations après France-Maroc, le directeur de l’association "Mille couleurs" appelle aussi les élus et les autorités à se mettre autour d'une table pour trouver des solutions contre les violences et la délinquance d’une minorité qui pourrit la vie des habitants depuis plusieurs années, à Pissevin : "C’est un quartier d’avenir, où des millions d’euros vont d’être injectés. Donc, à un moment donné, il faut que tout le monde travaille ensemble."

