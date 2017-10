Avant Halloween, les boutiques de déguisements font le plein

La fête d'Halloween, c'est ce mardi soir. Alors évidemment, tous les Tourangeaux qui vont le fêter ont déjà trouvé leur costume pour terroriser les foules. Ces derniers jours, les boutiques de déguisements ont fait le plein. Halloween est la deuxième période la plus importante pour elles.

Dans les boutiques de déguisements, avant Halloween, les profils des acheteurs sont différents. Il y a d'abord les grands habitués de l'évènement, comme cette dame qui fête Halloween chaque année depuis 25 ans : "Chez moi Halloween c'est obligatoire. Et on déguise tout le monde : les petits, les grands, la maison et la table, tout le monde y passe !". Alors pour cette fois, elle est venu acheter une robe de vampire. Classique mais efficace.

La deuxième période la plus importante de l'année pour les boutiques de déguisements

Il y aussi ceux qui ont un peu de pression, et qui se sentent un peu perdus dans les rayons des magasins : "Je ne le fête jamais mais cette année j'ai été invité à une soirée Halloween chez des amis d'un ami. Eux, ils jouent le jeu à fond donc je vais essayer d'être bien."

Tout ce petit monde dans les boutiques fait le jeu des vendeurs et gérants de boutique. Martin est gérant de la boutique Fantasia : "C'est faux quand on entend dire qu'Halloween n'est pas fêté en France. C'est toujours la deuxième période la plus importante en matière de ventes pour nous après le nouvel an." Et la majeure partie de ces ventes, c'est depuis samedi qu'elles ont eu lieu.