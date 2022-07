"Avant, ils avaient peur de voir des spécialistes" : la télémédecine s'installe dans les Ehpad de Strasbourg

L'Eurométropole de Strasbourg et la start-up alsacienne TokTokDoc ont signé une charte pour renforcer leur partenariat et permettre aux Ehpad de bénéficier de services de télémédecine. Un moyen de pallier la crainte de certains résidents de sortir de leur chambre.

De loin, cela ressemble à du matériel médical classique. Mais en y regardant de plus près, on remarque que des câbles USB sont branchés aux échographes disposés sur la table. "Ce sont des échographes portatifs que l'on connecte sur un téléphone et qui nous permettent de faire des échographies, comme le médecin à son cabinet", explique Delphine Gasser, infirmière chez TokTokDoc.

La start-up strasbourgeoise a signé, lundi 11 juillet, un partenariat avec l'Eurométropole de Strasbourgpour développer la télémédecine dans les Ehpad, dans le cadre du dispositif Territoires de santé de demain, lancé par l'Eurométropole.

L’Eurométropole de Strasbourg et la start-up alsacienne TokTokDoc ont signé un accord de partenariat, lundi 11 juillet. © Radio France - Bastien Munch

Entre 2020 et 2021, 100 journées de téléprévention ont déjà été organisées dans 54 établissements de l'Eurométropole. Lors de ces consultations à distance, Delphine Gasser vient physiquement voir les patients qui ont rendez-vous avec un médecin. "On leur montre les appareils, tout simplement", explique-t-elle. "Ensuite, ils interagissent très souvent directement avec le médecin qu'ils voient en visioconférence."

La peur de sortir

Un service pour les résidents d'Ehpad, qui souffrent en moyenne de huit pathologies en même temps. Mais surtout qui n'ont pas plus d'une consultation de médecin spécialiste par an. "Beaucoup de personnes n'avaient pas vu de spécialistes depuis des années et des années", confirme Stéphanie Gies, infirmière coordinatrice de l'Ehpad Bethléem, à Strasbourg, qui a participé aux journées de téléprévention.

"Il y a une grosse crainte parce que les résidents se disent qu'ils ne peuvent plus marcher", continue l'infirmière. "Que des ambulanciers qu'ils ne connaissent pas vont venir les chercher, qu'il faut aller dans un cabinet médical à l'autre bout de la ville qui leur est inconnu, qu'ils n'arrivent pas à s'habiller tout seuls..." Toutes ces contraintes se sont envolées avec la télémédecine. "Maintenant, c'est super", s'enthousiasme Stéphanie Gies. "Trente minutes après la consultation, ils sont à table avec les autres en train de jouer aux cartes."

Un "complément" contre les déserts médicaux

Et malgré la distance, ce n'est pas de la médecine impersonnelle, assure Laurent Schmoll, le patron de TokTokDoc. "C'est important de voir soit un médecin qu'on connait bien, soit d'avoir l'interface d'une infirmière qui est à côté de nous, et avec qui on peut parler", affirme-t-il. "Ça n'a rien à voir avec les autres structures qui fonctionnent uniquement via une plateforme sur smartphone, et qui ne sont pas de la médecine de haut niveau de spécialité." Autre avantage : lors de ces téléconsultations, les résidents peuvent voir les images des échographies en même temps que leur médecin.

Ça permet de concentrer plus de consultations en une demi-journée. - Alexandre Feltz, adjoint à la maire de Strasbourg en charge de la santé

Pour l'instant, TokTokDoc fonctionne avec un panel de 18 médecins spécialistes dans la région Grand Est. "Ça permet d'organiser différemment et de concentrer plusieurs consultations en une demi-journée, en gagnant les temps de déshabillage et d'organisation", explique Alexandre Feltz, adjoint à la maire de Strasbourg en charge de la santé.

"C'est un élément de complément mais qui ne répond pas à toute la problématique", assure-t-il. "Aujourd'hui, à Strasbourg, il y a des déserts médicaux, notamment dans les quartiers populaires. Donc il faut aussi organiser des maisons urbaines de santé et des professionnels de santé de proximité, pour garder ce lien humain."