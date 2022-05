Avant l'été, les restaurateurs strasbourgeois dans les starting-blocks

Il y a un an, les terrasses rouvraient après plus de six mois de fermeture à cause de la pandémie de Covid. Désormais, la vie a repris, avec parfois quelques difficultés de recrutement.

Ce mercredi, c'est la "journée des terrasses", créée par le groupe France Boissons. Et cela fait surtout, un an presque jour pour jour, que les terrasses ont rouvert, après avoir été fermées à cause du Covid, pendant plus de six mois.

C'est à peu près à cette époque que Ludivine a démarré son job de serveuse, au Troquet des Kneckes, Grand'rue, et elle n'a jamais vraiment connu de période de creux depuis : "J'ai commencé, c'était speed ! Un monde monstre à la fête de la musique, et puis juillet-août, il y a eu pas mal de monde. On ne peut jamais prévoir, mais en général, ça marche bien, surtout pendant les vacances".

A une certaine époque, on avait le luxe de choisir avec qui on allait travailler, et maintenant, c'est presque à nous de séduire les candidats !" - Mélanie Braun, responsable de la Corde à Linge

Beaucoup de clients, mais pas beaucoup de CV. A la Corde à linge, à la Petite France, la terrasse fait 280 places. La responsable, Mélanie Braun, a besoin de tripler ses effectifs l'été. "A une certaine époque, on avait le luxe de choisir avec qui on allait travailler, et maintenant, c'est presque à nous de séduire les candidats ! Les profils que l'on reçoit ne sont pas forcément expérimentés, et chez nous, c'est une grosse machine, même si on est prêts à former les gens."

Alors, pour être sûre d'avoir du personnel opérationnel, elle anticipe très en amont : "On commence à faire rentrer les premiers saisonniers en mars-avril. Ce qui fait qu'ils sont déjà en place et quand la saison commence, à partir du weekend de Pâques."

Le but, ce n'est pas de dégoûter les gens de la profession." - Francky, barman au QG

Au QG, place du Marché Gayot, aussi, le recrutement pour l'été se fait en hiver, car la main d'œuvre qualifiée est rare. Quant aux étudiants qui cherchent un job saisonnier en ce moment, "j'essaie de les orienter vers des établissements plus petits, plus calmes, où ils pourront prendre leurs marques, surtout en ce moment, explique Francky, barman. Le but, ce n'est pas de dégoûter les gens de la profession."

Un métier "intense, physique et cérébral"

Il ne nie pas les exigences du métier : "On ne va pas se mentir, nous ne sommes pas à 35h. Ce n'est pas 'marche ou crève', mais c'est intense, c'est physique et cérébral. Ce n'est pas fait pour tout le monde." Tous les restaurateurs s'accordent quand même sur un point : ils sont quand même très heureux à l'idée de voir leurs terrasses bondées, et la vie normale qui a repris.