Avant l'extension du pass sanitaire, à Limoges certains clients savourent un dernier repas au restaurant

Assis en terrasse, Nicolas est venu pour un brunch au restaurant "Au coin des halles", en face du marché de Limoges. L'ultime avant des semaines de privation dû à l'extension officielle du pass sanitaire à partir de ce lundi 09 août. Ce Limougeaud ne compte pas se faire vacciner ni se faire tester.

Des clients touchés mais pas coulés

Alors il savoure : "On essaye de profiter, ce sont les derniers instants. Après, ça ne m'inquiète pas non plus beaucoup. Il y a d'autres solutions pour voir des gens. On peut aller dehors dans des parcs, _je vais profiter autrement de la vie_." Trois tables à côté, Alexis boit un café avec sa femme. Pour lui aussi, c'est le dernier.

Ce Viennois ne veut pas entendre parler du vaccin, mais lui aussi n'est pas inquiet. Il est persuadé que certains établissements ne respecteront pas la loi ou sinon il commandera et emportera. "Il y a toujours des solutions. On n'est pas déprimé non. La vie c'est un challenge, _quand on vous emmerde, il faut trouver des solutions_. On est dans un paradigme où on essaye de s'éclater quoi."

La restauratrice s'attend à perdre des clients

La fréquentation du restaurant a été très bonne ces derniers jours. Ce couperet du pass sanitaire a eu un impact positif sur certains clients non vaccinés, selon la gérante. Delphine Blanc de son côté, s'apprête à vivre une situation inédite. "Je préfère ne pas me projeter, on verra. Je verrai au jour le jour mais on espère juste que les clients vont être tolérant et qu'ils vont comprendre que quand ils n'ont pas le pass, on ne peut pas les prendre. De toute façon, des gens nous l'ont déjà dit - vous ne nous verrez pas pendant un petit moment parce qu'on n'est pas vacciné - donc certainement, cela va avoir un impact, c'est presque sûr."

Certains restaurants ont d'ores et déjà collé des affiches à l'entrée pour annoncer l'obligation du pass sanitaire.