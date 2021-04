Avant la fermeture pour confinement, des files d'attentes devant des magasins du Mans

Comme avant chaque épisode de confinement, le scénario est le même : des clients tiennent à profiter de cette dernière fenêtre pour faire des emplettes. Les magasins d'habillement devront rester fermés pendant la durée du confinement qui commence ce samedi soir.

Devant certaines enseignes de la rue des Minimes, certains patientaient pour "acheter des robes, anticiper l'été". D'autres faisaient le tour de leurs boutiques habituelles, sans forcément acheter grand chose. Mais c'était l'occasion d'une sortie dont ils tenaient à profiter. "Il fait beau, on ne pourra plus se voir alors on le fait maintenant", explique un ùanceau.

D'autres mélangaient courses alimentaires pour le week-end en famille et un achat plaisir en passant. Valérie a "préféré aller dans une boutique indépendante. J'y suis déjà allée il y a quelques semaines et je voulais acheter quelque chose en soutien".