Avant le défilé du 14 juillet, entraînement intensif à La Rochelle pour la douane

En attendant Paris et son avenue mythique des Champs-Elysées, la douane française a battu le pavé - et c'est peu de le dire -, sur le port de La Pallice, à La Rochelle. Un intense entraînement de trois semaines, où les heureux élus ont parcouru, à pied.... 300 kilomètres, au pas du défilé.

Ce 14 juillet, la douane française défilera sur les Champs-Elysées, en dernière position. Un moment particulier, le bataillon va passer devant la tribune présidentielle. Mais avant, il y a l'entraînement et depuis six ans maintenant, la douane prend chaque année ses quartiers à La Rochelle (Charente-Maritime). Le décor y est tout autre et... Moins iconique. Le terrain d'entraînement : une immense esplanade de presque un kilomètre, au beau milieu des trains de marchandises et des silos du port de La Pallice. France Bleu La Rochelle a assisté à l'une des (nombreuses) répétitions.

Marcher au pas du matin au soir six jours sur sept

C'est on ne peut plus sérieux. La cinquantaine de douaniers sélectionnés pour ce défilé édition 2022 vient de toute la France pour vivre une expérience unique. Tous passent ces trois semaines ensemble, presque en vase clos, dédiés à une mission, une seule : marcher en rythme, au pas du défilé du 14 juillet. Et cela n'est pas si facile.

_"_Il faut penser à tout, raconte Elisa, qui se prépare pour son tout premier défilé. A nos bras, à nos jambes. On essaie de s'imaginer sur les Champs, et là, le visage s'illumine". Et pour l'instant il en faut de l'imagination. Pas d'orchestre, la musique sort d'une enceinte, tractée dans un utilitaire. Celui qui allume, éteint la sono porte d'ailleurs un casque anti-bruit (et on peut le comprendre, lui écoute la même musique à longueur de journée pendant trois semaines...).

Nous ne sommes pas l'armée, nous n'avons pas l'habitude de défiler ainsi

Depuis qu'elle a commencé à apprendre le pas, Elisa a découvert des muscles qu'elle ne connaissait pas : "J'ai beau être sportive, avoir essayé d'anticiper. J'ai quand même eu mal". Certains, à force de marcher dans leurs rangers, finissent même par avoir des ampoules. Oui oui, Elisa le confirme : "Ici, _on ne marche pas comme quand on fait du shopping_". A l'issue de ces trois semaines d'entraînements, les douaniers auront parcouru près de... 300 kilomètres, c'est-à-dire à peu près la distance entre La Rochelle et Agen.

Une aventure humaine

Le tout, sous le regard de leurs jalonneurs, ceux qui les encadrent, et qui le jour J, s'éclipseront. L'un d'eux préfère d'ailleurs en plaisanter : "Nos montres connectées sont contentes vu le nombre de pas qu'on fait chaque jour !" Ici l'ambiance est très chaleureuse, "c'est comme une grande famille", savoure Nathalie, LA Rochelaise de l'aventure, et, s'il-vous-plaît, la porte-drapeau. "Certains m'appellent maman, et c'est vrai qu'avec mon expérience, je leur donne des conseils, des pommades pour leurs pieds..."

Les douaniers tendent les bras pour vérifier s'ils ont bien tenu la distance pendant qu'ils marchaient. © Radio France - Lise Dussaut

L'objectif reste toujours en tête. Les jalonneurs n'hésitent pas à recadrer, toujours avec bienveillance, ceux qui ne sont pas en rythme pendant l'entraînement. Parfois, ils en prennent même certains à part à la fin d'une répétition pour discuter de ce qui peut être amélioré. Nathalie confie : "Chaque année, nous avons les félicitations du haut de la hiérarchie pour la qualité de notre bataillon. Et pourtant à la douane c'est différent, nous ne sommes pas l'armée, nous n'avons pas l'habitude de défiler ainsi."