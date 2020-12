Avant le réveillon, 70% de clients en moins dans ce magasin manceau consacré à la fête

La semaine précédant la Saint-Sylvestre est en principe la plus importante de l'année dans les magasins d'articles de fête. Pourtant une seule caisse est ouverte et ça suffit pour accueillir les clients à Fête ci fête ça, en zone Nord du Mans. "Normalement il devrait y avoir trois ou quatre caisses ouvertes", reconnait Aurélie Bardaine, de la direction de cette enseigne spécialisée.

Il y a bien des clients, contents de préparer une soirée pour "décompresser" : Florian sera en Marsupilami, Roxane et Christian en Sheila et Michel Polnaref. "On n'a jamais fait un 31 décembre à six, d'habitude c'est plutôt une trentaine, raconte le couple. Il y a très longtemps qu'on n'a pas fait de soirées déguisées, mais là on a besoin de se vider un peu la tête !"

Moins de fêtards motivés et des fêtes plus petites : ce réveillon réduit se ressent dans l'activité des spécialistes. "On sera à -70% cette semaine et à -50% sur l'année 2020", déplore Fête ci fête ça. Les magasins souffrent d'autant plus qu'ils ne sont pas considérés comme faisant partie de l'événementiel, ils ne reçoivent donc aucune aide.