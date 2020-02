Avant les municipales, une manifestation pour sensibiliser les candidats au bien être animal à Marseille

Des militants de la protection animale se sont rassemblés devant la mairie samedi 29 février. Ils demandent aux candidats aux élections municipales une politique sur le bien-être animal et la mise en place de refuges pour les animaux.

Des militants de la cause animale à Marseille

Des pancartes aux slogans sans équivoque: "Bénévoles démunis", "Honte à la ville de Marseille qui laisse ses chats naître pour souffrir et mourir". Les bénévoles des associations de Marseille veulent une politique du bien-être animal. Ils interpellent les candidats aux élections municipales en se regroupant symboliquement devant la mairie.

Un manque de refuges

Yasmina Hadjaj, co-organisatrice du rassemblement dénonce un manque de structures et de moyens pour s'occuper des chats errants. Elle-même est mère nourricière: c'est à dire qu'elle soigne au quotidien une centaine d'animaux.

A défaut de refuge, les militants de la cause animale demandent un statut pour les bénévoles qui recueillent les animaux blessés et abandonnés à Marseille ainsi qu'une prise en charge de la stérilisation et de l'identification des animaux souvent faite par les bénévoles.