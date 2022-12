Avant Noël, le nombre de colis multiplié par trois à la plateforme multi flux de la Poste à Nîmes

France Bleu Gard Lozère était en direct de la plateforme multi flux de la Poste sur la zone de Grézan à Nîmes ce jeudi matin pour vous en faire découvrir les coulisses. Cette plateforme ultra moderne remplace l'ancien centre de tri installé précédemment à Saint-Césaire. 175 agents y travaillent en temps normal. 67 intérimaires supplémentaires ont dû être embauchés pour faire face à l'afflux de colis en cette période de fin d'année. 12.000 contre 5.500. "Sur l'équipe du matin, nous sommes neuf de plus explique Carine Durand, responsable de l'équipe colis. En temps normal, il y a 17 tournées. Elles passent à 21 lors des pics d'activité, comme le mercredi ou le jeudi. Ca correspond aux commandes passées par les clients en fin de semaine." C'est par camion que les colis arrivent à la plateforme de Grézan. 11 quais les accueillent. "Ces camions arrivent d'une plateforme dédiée colis qui se trouve à Cavaillon détaille Nicolas Bartolo, responsable exploitation. Nous recevons plusieurs remorques tout au long de la journée, ils arrivent chargés comme des "Tetris", nous les déchargeons sur une machine prévue pour absorber de plus en plus de colis. Ca arrive sur des bras mécanisés et en fonction des adresses, ils sont orientés vers une partie de la machine ou une autre."

"On trouve de tout dans les colis, des arbres, des planches de surf"

Tous les colis sont flashés à leur arrivée, lorsqu'ils sont triés et au moment de leur distribution. Un flashage qui permet de suivre leur cheminement de bout en bout. "Les clients attendent leur colis surtout en cette période de Noël, dès qu'ils peuvent savoir où ils sont, c'est mieux pour eux confie Charlotte Labro, factrice colis. Faire ce métier, c'est gratifiant à cette période. Une fois, il y a une petite fille qui m'a vue avec un gros sac plein de colis, j'avais un bonnet rouge*. Elle m'a dit que j'étais la Mère Noël, ça m'a fait vraiment plaisir*****.**" L'augmentation du flux de colis est une tendance lourde depuis la crise sanitaire et le développement du e.commerce. "Il y a de de ça quatre ans explique Olivier Felut, le directeur de la plateforme de Nîmes, on était à environ 270 millions de colis en France, aujourd'hui, on en est à plus de 500 millions." Une hausse des colis qui ne compense pas la baisse du courrier. "En 2018, nous avions 18 milliards de plis distribués dans une année. Nous serons plus proches des 7 milliards en 2022."