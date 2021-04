Avant Strasbourg - PSG, la frustration des supporters alsaciens privés de stade depuis des mois

La frustration ds supporters alsaciens. Ce samedi, les joueurs du Racing reçoivent les champions de France du PSG à la Meinau. Un stade qui sera vide, une fois de plus

On aimerait bien vous dire que le stade de la Meinau sera plein à craquer… prêt à exploser ce samedi en cas de victoire du Racing face au PSG. Mais les tribunes seront une nouvelle fois désespérément vides pour ce match de prestige. Les supporters devront regarder ou écouter (sur France Bleu Alsace) la retransmission du match dans leur salon

Et ça fait 13 mois que ça dure (les fans strasbourgeois ont pu assister à quatre matchs à domicile entre août et octobre mais avec une jauge de 5.000 spectateurs). La première rencontre annulée à cause de la crise sanitaire la saison passée avait d’ailleurs déjà été Racing - PSG début mars 2020.

Il faut donc remonter à décembre 2018 pour voir les stars parisiennes fouler la pelouse de la Meinau devant du public. Une frustration évidente pour Joël, un abonné de longue date. "C'est un crève cœur comme à chaque match. Maintenant on est obligés d'accepter la situation sanitaire. On va vibrer chacun dans son coin devant la télé, mais connecté aux copains via les messages" dit-il.

Strasbourg n'a jamais perdu face au PSG à la Meinau

Le milieu de terrain Adrien Thomasson déplore lui aussi l’absence samedi du bouillant public de la Meinau face au PSG. "On est vraiment frustrés de ne pas avoir le public, cela aurait été une fête. Mais avec l'absence du public à nous de les faire douter il y a un coup à faire" dit le joueur.

Comme en décembre 2017 lorsque le PSG de Neymar alors invaincu avait chuté 2 à 1 à la Meinau… un souvenir inoubliable pour les supporters.

On le rappelle, le Racing n’a jamais perdu en championnat face au PSG à la Meinau.

