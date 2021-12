Avant un nouveau conseil de défense sanitaire, l'inquiétude des Toulousains sur de nouvelles restrictions

Dans les rues de Toulouse, ce dimanche 26 décembre, les discussions tournent plutôt autour de la famille, de Noël et des cadeaux déballés la veille. Mais cette fête familiale va, à coup sûr, avoir des répercussions sur le taux de contamination au Covid-19, avec ces bisous et ces retrouvailles. Avec le Nouvel An qui approche à grande vitesse, le gouvernement pourrait être tenté de mettre en place de nouvelle règles, et surtout, de nouvelles restrictions. Un Conseil de défense sanitaire sera d'ailleurs réuni ce lundi 27 décembre, à 16h.

Une idée accueillie avec grand froid chez les Toulousains que nous avons interrogé. "On reparle d'un confinement, de limitation de kilomètres, ça va apporter son lot de tristesse si l'on voit moins la famille et les amis", explique Carole.

Cela fait deux ans maintenant, on n'en peut plus."

Mehdi, lui, est surtout étonné : "C'est reparti d'un coup, alors que l'on pensait que c'était fini. En plus il y a un bon pourcentage de la population qui est vaccinée maintenant !" s'étonne le jeune homme. C'est ce qui revient régulièrement, cette idée qu'à l'automne, avec la troisième dose, le virus allait être terrassé. "J'espère qu'il n'y aura pas de confinement ! Enfin, on verra bien", lance François, désabusé face à l'hypothèse de nouvelles restrictions. Le sentiment de ne plus rien maîtriser, c'est ce qui inquiète Louis : "On ne sait jamais rien, on n'a pas envie d'être confiné, on a tout le temps peur qu'on nous interdise quelque chose..."

Le problème, c'est aussi la lassitude face à la durée de cette pandémie, et la sensation de ne pas voir le bout du tunnel. "On en a marre des restrictions, détaille Astrid. On nous a dit de faire le vaccin, et on continue à mettre des restrictions dessus ? Cela ne sert à rien." La science s'accorde tout de même à dire que la situation serait bien pire sans les vaccins. Mais difficile de voir le bout de ces deux années qui s'étirent encore.