Avant un possible assouplissement du pass sanitaire, où en est l'épidémie en Occitanie ?

Après un été marqué par une flambée des contaminations, notamment sur le littoral, les chiffres de l'épidémie de Covid-19 sont en net recul depuis plusieurs semaines. Et la baisse se poursuit.

Trois départements avec un taux d'incidence encore élevé

Sur le site du gouvernement dédié à l'évolution de l'épidémie, les chiffres montrent que la plupart des départements sont proches de repasser sous cette barre symbolique de 50 cas pour 100.000 habitants. Le Gers fait d'ailleurs partie de la trentaine de départements en France qui présentent un taux d'incidence inférieur (48).

Le taux d'incidence (au 15 septembre) tourne autour de 50 à 60 du Lot à la Haute-Garonne en passant par le Tarn et l'Aveyron. En Occitanie, trois départements sont plus touchés par l'épidémie avec un taux d'incidence supérieur à 100 : l'Ariège, l'Hérault et le Gard.

Un nombre de cas positifs divisé par trois en trois semaines

Dans ces bulletins publiés deux fois par semaine, l'Agence Régionale de Santé d'Occitanie indique qu'au 17 septembre on enregistrait un peu plus de 600 cas par jour dans la région contre plus de 1800 au 31 août. Sur ce même laps de temps on est passé de 308 personnes en réanimation à 238 dans les hôpitaux d'Occitanie.