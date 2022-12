Avatar 2 : "On refuse du monde quasi quotidiennement", témoigne le directeur d'un cinéma près de Toulouse

La sortie d'"Avatar 2" permet de redonner du souffle en cette fin d'année 2022 aux cinémas de la région toulousaine. En France, c'est l'un des 20 meilleurs démarrages du siècle, le film a réuni plus de 2,7 millions de spectateurs en une semaine. Entretien avec Vincent Boy, directeur du Kinepolis de Fenouillet, près de Toulouse.

France Bleu Occitanie : le Chat Potté 2, Avatar 2... est-ce que ça cartonne aussi dans votre cinéma ?

Oui, ça cartonne. Les salles sont pleines tous les jours, on refuse du monde quasi quotidiennement, mais on incite les gens à réserver pour les séances à venir, si les horaires ne leur conviennent pas le jour J. Effectivement les salles dites premium avec des formats un peu exceptionnels que James Cameron connaît bien nous permettent de remplir le cinéma, elles sont l'attrait de ce film. Notamment la 3D, le HFR 48 images par seconde que James Cameron met vraiment en avant dans son film, ou encore les salles équipées de son Laser ULTRA, Atmos Dolby etc... c'est ce que viennent chercher les gens.

Vous avez des chiffres sur ces films de fin d'année ?

"Avatar 2" nous permet de retrouver de belles couleurs sur cette fin d'année, puisqu'il a déjà atteint 120.000 visiteurs sur Toulouse et son agglomération, ce qui est un chiffre assez exceptionnel. Néanmoins, l'année 2022 a été difficile sur les neuf premiers mois, et juste "Avatar" et le "Chat Potté" ne permettent pas de reprendre une année similaire a ce qu'on a pu connaître auparavant, néanmoins les signaux sont au vert et restons positifs pour l'année 2023.

Comment faire pour pérenniser cette embellie ?

Les blockbusters sont importants, puisqu'on sait qu'ils vont faire venir du public pour les films autour. Nous essayons de créer des animations autour des films pour les marketer, pour inciter les gens à venir et pas seulement voir un film. Venir pour participer aux animations, des échanges avec des acteurs ou des concepts comme le film "Tempête" actuellement où on met en avant les personnes en situation de handicap. Nous, notre objectif, c'est de créer des évènements autour de films pour que les gens viennent vivre un évènement au cinéma.

Le dernier Disney ne sortira pas au cinéma, cela sortira sur sa plateforme Disney +, c'est un coup dur ?

C'est forcément un coup dur puisque c'est le Disney de Noël. Néanmoins, il y a toujours des films qui vont graviter autour. Disney n'est pas le seul distributeur, n'est pas le seul à avoir l'emprise sur les dessins animés. La preuve en est avec "Le Chat Potté", mais pas que : "Le Royaume des étoiles" fonctionne très bien actuellement aussi au cinéma. Donc donc oui, c'est un coup dur évidemment. Mais d'autres distributeurs savent se placer pour justement prendre le marché que ne souhaite pas prendre Disney dans nos salles de cinéma.

Les sorties 2023 : quels sont les gros films, les grosses locomotives à venir ?

Pour 2023, je pense que "Les Trois Mousquetaires" va faire un carton au cinéma et je suis heureux, un film français qui plus est distribué par Gaumont Pathé, une sortie en deux volets. Premier volet en début d'année sur le premier trimestre et deuxième volet tout de suite en fin d'année donc c'est aussi quelque chose d'assez, inattendu. Des collègues ont pu le voir, et on parle de film assez exceptionnel. Il y a une programmation incroyable sur 2023. On va commencer tout de suite dès janvier avec Babylone, le dernier de Damien Chazelle, avec Brad Pitt et Margot Robbie. Ou encore Astérix de Guillaume Canet, avec un casting démentiel.