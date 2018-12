Avec 15 millions d'euros de chiffre d'affaires le marché des calendriers chez Lavigne à Mayet se porte bien

Mayet, France

L'imprimerie Lavigne basée à Mayet fabrique les almanachs du facteur, mais aussi les calendriers de Géo ou encore de National Géographic. L'activité papeterie a même été développé et à l'époque des smart-phone et tablettes, le calendrier papier a encore la cote.

"On a commencé à sortir des articles de papeterie en 2015 sur ce site "souligne Christophe Trouillon, le directeur de l'usine Lavigne de Mayet, "ce sont différents cahiers, agendas, blocs-notes. On a aussi l'organize-book un bloc note avec un agenda et ça fonctionne très très bien. L'activité papeterie a même relancé le site de Mayet et ça marche très bien. On est sur des produits très personnalisés. Nos clients, environ 8.000 en France sont des entreprises privées comme Vinci, Bolloré, Colas mais aussi de nombreuses PME et des artisans. Par ailleurs, on fabrique aussi les almanachs des facteurs. On a une clientèle très très large".

Les secrets de fabrication d'un calendrier

"C'est assez simple" nous dit Sylvie Bérat, la responsable de production. "Pour le calendrier de Géo par exemple, on a un fichier avec un bon à tiret. Le client valide les photos et le texte et ça part à l'imprimante. une fois les douze mois sortis on rajoute la page de garde, un cartonnage, les spirales et les crochets. Ensuite, une personne contrôle la qualité du produit. Il est ensuit emballé par dix dans des cartons puis mis sur des palettes avant d'être expédié". Le calendrier de Géo, a été imprimé chez Lavigne à 30.000 exemplaires en une semaine. Il peut y avoir de nouveaux tirages à tout moment en fonction des ventes".

VIDEO : les différents ateliers de l'imprimerie Lavigne

Lavigne en chiffres

40 salariés et une centaine de juin à décembre

15 millions d'euros de chiffre d'affaires

8.000 clients : Géo, National Géographic, Vinci

160 modèles pour les Almanachs du facteur