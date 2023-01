"Le travail n'est plus là" : avec 38 habitants Bossugan devient le village le moins peuplé de Gironde

Si le littoral girondin et la métropole bordelaise attirent d'après les derniers chiffres publiés par l' Insee , ce recensement nous apprend également que Bossugan, près de Castillon-la-Bataille, est désormais le village le moins peuplé de Gironde. C'est aussi la commune qui proportionnellement a le plus perdu d'habitants (-4% en moyenne chaque année). 38 personnes y logeaient en 2020, c'était 51 en 2014.

L'attractivité de Bossugan en berne

Un chiffre qui s'explique d'un côté, comme dans toutes communes, par le nombre de décès. Et de l'autre côté par la dernière génération qui déserte le village, comme chez Alain. "Mes deux enfants ne vivent plus à Bossugan effectivement. L'un est parti à La Réole, l'autre à Bordeaux, mes deux nièces c'est pareil." Il reste surpris par les chiffre, "mais ça ne fait pas 13 personnes, le compte n'est pas bon", sourit-il.

Les vignes qui constituent une grande partie du village permettaient auparavant de maintenir quelques emplois. "Maintenant le travail n'est plus là", poursuit Alain un voisin. "Si on était sur une route plus passagère pour aller à Bordeaux, il y aurait plus de monde. Là il n'y a que des vignes et personne n'en veut, peu de jeunes veulent les reprendre. C'est le côté de Bordeaux qui va le plus mal."

"On n'a pas l'impression qu'ils sont partis"

Un constat que ne peut que partager la maire du village, Pascale Québec. "A Bossugan on ne peut pas leur proposer un emploi, ni un logement. Donc il vont un peu plus loin, mais ils reviennent pour les élections, pour les fêtes. On n'a pas l'impression qu'ils sont partis !" Rester l'une des plus petites communes ? Ce n'est pas un problème, presque au contraire, "on est un peu des Gaulois ici, on est bien comme on est", conclut un habitant.