Avec 606 223 habitants en 2016, l'Indre-et-Loire compte toujours plus d'habitants

Par François Desplans, France Bleu Touraine

Selon les derniers chiffres de l'INSEE, en 2016, l'Indre-et-Loire compte 12 540 habitants de plus qu'en 2011. Au total, nous sommes 606 223 dans le département. C'est toujours le deuxième plus peuplé de la région derrière le Loiret. Mais c'est bien Tours qui reste la plus grosse ville de la Région.